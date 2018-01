Nincs mese, meg fog jelenni a Trumpról szóló botránykönyv

Nem sikerült az amerikai elnök ügyvédjének megakadályoznia, hogy a könyvesboltok polcaira kerüljön a Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyv. A Donald Trumpról szóló kiadvány elkészültében korábbi főtanácsadója is közreműködött. Az egyik lap már a megjelenés előtt megírta, hogy a kötetben Steve Bannon hazaárulónak nevezi az elnök legidősebb fiát és vejét az oroszokkal tartott találkozóik miatt. Ezután kérte az elnök ügyvédje a kiadót a forgalmazás leállítására.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A levél nem az Egyesült Államok kormányától származik, hanem az elnök ügyvédjétől. És úgy hiszem, hogy világos az indoka, semmi más nincs mögötte” – fogalmazott Sarah Sanders fehér házi szóvivő.

Az ügyvéd azonban nem járt sikerrel, így a kötet pénteken már a boltok polcain lehet. A volt főtanácsadó állításaival szemben a Fehér Ház korábbi sajtófőnöke is védelmébe vette az elnök fiát.

„Ifjabb Donald Trump egy hazafias, őszinte srác. Az összes megtakarításomat feltenném arra, hogy semmilyen hazaárulást nem követett el” – nyilatkozta Anthony Scaramucci.

A Fehér Ház sajtófőnök-helyettese pedig a könyvet összeállító Michael Wolffnak ment neki. „Csak tudni szeretném, hol lesz a vége, mert az most elég nyilvánvaló, hogy sok az ellentmondás. Tele van fals információval, pontatlansággal, és hogy őszinte legyek, a szerző is egy ütődött, hamis híreket gyártó, fantasyregény-író. Erről tanúbizonyságot is tett már sokszor. A saját szavaival mondja, hogy lazán kezeli a tényeket, és az újságírók szerint is ilyen a híre” – emelte ki Hogan Gidley.

A botrány miatt csaknem minden befolyásos támogatója megszakította a kapcsolatot Steve Bannonnal, aki saját rádióműsorában próbálta enyhíteni a feszültséget. „Az Egyesült Államok elnöke nagyszerű ember, látástól vakulásig támogatom őt” – fogalmazott Bannon.

Az amerikai elnök viszont nem hisz abban, hogy Bannon komolyan gondolja kijelentését. „Nem is tudom, nagyszerű embernek nevezett, nyilvánvalóan nagyon gyorsan változtat a véleményén” – jegyezte meg Trump. Később kedvenc kommunikációs eszközéhez, a Twitterhez fordult, és mint ellenlábasainak nagy részét, Steve Bannont is elnevezte. Korábbi főtanácsadójára a „lucskos Steve” gúnynevet ragasztotta.

Az elnök a könyvről is elmondta a véleményét: szerinte a kötet tele van hazugsággal, félreértéssel és olyan forrásokkal, amelyek nem léteznek.