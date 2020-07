Nincs még megállapodás, hétfőn is folytatódik az uniós csúcstalálkozó

6 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4339 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3232-en pedig már meggyógyultak. Bevett módszere a megfélemlítés Gajda Péteréknek. Erről beszélt a Hír TV híradójának Kispest LMP-s önkormányzati képviselője. Ferenczi István szerint a Paróczai Anikó ellen tett feljelentés is ebbe a kategóriába tartozik. Felháborító és szégyenteljes, hogy Kránitz Krisztián feljelentést tett azután, hogy botrányos tények derültek ki róla - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Jóval áron alul, az értékbecslésen megállapított összegnél is milliókkal kevesebbért adott el egy villanegyedbeli ingatlant Zugló baloldali vezetése - értesült a Magyar Nemzet. A lap azt írja: az MSZP-s Horváth Csaba testülete legutóbbi ülésén szavazta meg, hogy 18 millió forintért túladnak egy olyan épületen, amely akár 50 millió forintot is érhet. Felháborodott lakók tüntettek Pikó András és a nyolcadik kerületi városvezetés ellen. A mintegy kétszáz demonstráló úgy véli, Józsefvárosban áldatlan állapotok uralkodnak, amióta a balliberális politikus vezeti a városrészt. Még az 50 milliós segélykeretet sem tudták kimeríteni a bürokratikus rendszer miatt Újpesten a bajba került vállalkozások. A Fidesz szerint a nyugdíjasok után most a cégeket hagyta cserben a baloldali kerületvezetés. A haverok az elsők, a szociális ágazatban dolgozók nem számítanak a pécsi balliberális vezetésnek- állítja a Fidesz városi frakciója. A legutóbbi testületi ülésen egyszeri 25 ezer forintot szavaztak meg nekik. A kormánypárt képviselőcsoportja emlékeztet: Pécsett van olyan frissen kinevezett cégvezető, aki egyedül többet keres, mint az erre a célra fordított teljes összeg. Nem emelhet bért a Magyar Posta - mondta a vállalat vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek. Schamschula György kiemelte: az uniós szabályozás szerint az állam 15 millió eurónál nagyobb összeget nem juttathat állami vállalatnak, az ugyanis már tiltott állami támogatás lenne. Újabb gazdaságvédelmi intézkedéssel segíti a kormány a turizmust, ezúttal panziók építésére pályázhatnak a vállalkozások 1,8 milliárd forintos keretösszegre - jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Milliárdos támogatás jut vasúti teherfuvarozásra – írja a Magyar Nemzet. Jövőre 3,8, az azt követő években 6,4 milliárd forinttal támogatja a kormány a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozást – derül ki a napokban megjelent rendeletből. Magyarország legkisebb települése is számít - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár, amikor megszentelték az ötszáz lakosú Vas megyei Bérbaltavár kormányzati támogatással felújított, 266 évvel ezelőtt épült római katolikus templomát. A magyaroknak kell dönteniük arról, miként és hogyan használják fel Magyarország uniós forrásait - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádióban. Az EU-s források nem humanitárius adományok, amelyek a nyugat-európai országok nagyvonalúságának köszönhetően állnak elő, hanem az európai emberek, köztük a magyarok teljesítményének nyomán teremtődnek meg - írta közösségi oldalán a külügyminiszter. Továbbra sem sikerült megállapodásra jutni, ezért ma is folytatódik az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek pénteken kezdődött, eredetileg kétnaposra tervezett csúcstalálkozója. Nagyszabású kormányátalakítás várható Lengyelországban röviddel a nyári szünet után, de Mateusz Morawiecki kormányfő nem távozik a posztjáról - jelentette be Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke. Megfontolják a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő G20-országcsoport tagjai, hogy későbbre halasszák a 2020 végéig esedékes adósságok fizetési határidejét. Már közel 14,5 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 605 205, a gyógyultaké pedig 8,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A következő év közepére elképzelhető, hogy széles körben elérhető oltóanyag áll majd rendelkezésre az új típusú koronavírus ellen - mondta Szumija Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa. Ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot Ausztriában - erről Sebastian Kurz kancellár beszélt az Österreich című lapnak. Meghaladta a 40 ezret Lengyelországban az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, vasárnapig 1624 ember halt bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. A négy nap utáni magas, nyolcszáz fertőzöttnél is nagyobb növekmény után vasárnapra kevesebb, 731 új koronavírusos beteget regisztráltak Ukrajnában, így az igazolt fertőzöttek száma 58 ezer 842-re emelkedett. Rekordmagasra nőtt a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek a száma Csehországban. Nem csökkent a hétvégén Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szombaton 92-vel nőtt és elérte a 4345-öt az új fertőzöttek száma. A tavalyihoz képest 92 százalékkal esett vissza a turizmus Montenegróban az idén a koronavírus-járvány miatt, noha a kormány korábban arra számított, hogy 40 százalékos lesz a visszaesés - közölte a podgoricai sajtó. A járvány februári terjedése óta először csökkent háromra a halottak száma egy nap alatt Olaszországban, és Lombardia tartományban öt hónap óta először egyetlen beteg sem veszítette életét. Gyakorlatilag kizárta az országos kiterjedésű zárlat újbóli elrendelésének lehetőségét a brit miniszterelnök. Boris Johnson kijelentette: ma már van annyi tudásanyag az új típusú koronavírusról, hogy az ország teljes lezárása elkerülhető legyen. Az Egyesült Államokban a déli államok mellett Kentuckyban és Marylandben is megugrott a koronavírus-fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak száma. Texas tengerparti településein 85 csecsemő van a koronavírus-fertőzöttek között - közölte egy egészségügyi illetékes. Több mint 100 ezer, egész pontosan 104 349 embert vettek őrizetbe a rendőrök Zimbabwében március vége óta az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozások megsértése miatt - tudatta a rendőrség. Ferenc pápa ismét szorgalmazta, hogy világszerte azonnal szüntessék be a fegyveres konfliktusokat annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány által sújtott emberekhez eljuthasson a szükséges humanitárius segítség. Több órán át tartó tömegverekedés volt Frankfurtban. A német nagyvárosban előbb migráns hátterű fiatalok verekedtek össze az utcán, majd a helyszínre kivezényelt rendőrökkel is összecsaptak. Jelképes látogatást tett Recep Tayyip Erdogan török államfő Isztambulban a Hagia Sophia egykori ortodox bazilikába, amelynek mecsetté alakításáról az elnök pár napja adott ki rendeletet. Előállított egy férfit a francia rendőrség a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt - közölte Pierre Sennes nantes-i bűnügyi vezető ügyész. Az amerikai Portland városában az anarchista Antifa mozgalom aktivistái megpróbálták rágyújtani a bíróság épületét a benne tartózkodókra. Chicagoban a Kolombusz Kristóf szobrának ledöntésére összegyűlt tömeget oszlatták fel a szövetségi irányítású egységek. Megvétózhatja a védelmi költségvetést, ha megváltoztatják a konföderációs tábornokokról elnevezett amerikai katonai támaszpontok neveit - jelentette ki az amerikai elnök a Fox televízióban sugárzott interjúban. Kivégezték Iránban azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek - közölte az állami televízió. Fegyveresek megöltek 23 nigériai katonát a nyugat-afrikai ország északnyugati részén - közölték biztonsági források. Péntektől vasárnapig 219 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Elfogták a rendőrök azt a párt, akik magukat virágkézbesítőnek álcázva raboltak ki és bántalmaztak egy fiatal nőt óbudai lakásán. A tettesek megbízóját is őrizetbe vették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Három gyalogost gázolt el egy járdára felhajtó autó Budapest IX. kerületében, a Soroksári út és a Kvassay Jenő út kereszteződésében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Lezuhant és meghalt egy ejtőernyős Somogy megyében. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője közölte, az áldozat egy 38 éves fóti nő. Augusztus végére befejeződik a vasúti felújítás a budapesti Nyugati pályaudvar és a Városliget között a ceglédi vonalon, a munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak - közölte a MÁV. A férfiaknál Bánusz Tamás, a nőknél Papp Petra nyerte az Ajkán rendezett rapid sakk országos bajnokságot. A szombati és a vasárnapi futamon is második lett a gyorsaságimotoros cseh nemzetközi bajnokság brnói fordulóján Kovács Bálint, a H-Moto Team versenyzője. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte meg a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ahol pályafutása során a nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.