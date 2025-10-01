Keresés

Külföld

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

2025. október 01., szerda 15:33 | MTI
EU-csúcs Robert Fico egészségügyi gond

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva.

"A kormányfő elnézést kért, amiért nem vesz részt az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján, aminek oka, hogy

súlyosbodtak az egészségügyi nehézségei az ellene korábban elkövetett merénylettel összefüggésben"

- idézte a szlovák hírügynökség a pozsonyi kormányhivatalt.

A Koppenhágában szerdán kezdődő uniós informális csúcstalálkozó központi témája a közös európai védelem megerősítése és Ukrajna támogatása. Csütörtökön kerül sor az Európai politikai közösség hetedik csúcstalálkozójára, amelyre az európai kontinens 47 országának legfőbb vezetői hivatalosak. Ezen a találkozón a tervek szerint az európai biztonsági helyzet megszilárdításának lehetősége, az ukrajnai helyzet, valamint a migráció, a hibrid fenyegetések és a gazdasági biztonság témái kerülnek majd terítékre.

 Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.
