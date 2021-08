Nincs egység az afgán menekültekkel kapcsolatban

Soha nem foglalkozott személyszállítással az a cég, amelyik elnyerte a BKV idén kiírt hajózási közbeszerzését – mondta a Hír TV-nek egy neve elhallgatását kérő volt kapitány. Kísértetiesen hasonlít a hajózási közbeszerzés a buszmutyi tenderhez - mondta Wintermantel Zsolt Magyarország élőben című műsorunkban. A BKK igazgatósági tagja emlékeztetett: Karácsony Gergely főpolgármester a választási kampányában átláthatóságot, nyilvánosságot és tiszta kezeket ígért. Csalás alapos gyanúja miatt az Európai Csalás elleni hivatalhoz fordult Cseh Katalin ügyében Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője szerint Cseh Katalin és az általa vezetett vállalat megszegte a pénzügyi rendeletet, a bejelentett visszaélések kapcsán az uniós források érintettsége egyértelmű. Megindíthatja a nyomozást a Cseh-botrány ügyében a NAV, az adóhatóság feljelentéskiegészítést rendelt el – tudta meg a Pestisrácok. A Cseh Katalinhoz köthető céghálózat ügyében két hete Tényi István tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen. Az összefogás pártjainak nincs közös programja - hangsúlyozta az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítója Magyarország élőben című műsorunkban. Szanyi Tibor közölte: ezzel szemben az ISZOMM programja bő egy éve nyilvánosan hozzáférhető, látható és világos. A magyarok 58 százaléka a rezsiköltségek növekedését, 53 százalékuk a munkavállalókat és a vállalkozókat terhelő adók emelkedését valószínűsíti egy esetleges kormányváltás esetén – derül ki a Real-PR 93. legfrissebb felméréséből. Már 184 ezer család otthonhoz jutását segítette a csok, és több mint 25 ezer család igényelte az otthonfelújítási támogatást – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. 35 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, nincs újabb elhunyt. Fidesz: Gyomorforgató, amit az oltásellenes Gyurcsányék művelnek, hogy elbizonytalanítsák az időseket az oltással kapcsolatban. Újabb antiszemita, rasszista jelöltet támogat a „demokratikus” baloldal: Tóth Péter korábban nyilvánosan követelt fajvédelmet, a cigányság visszaszorítását, a melegeket pedig genetikai hulladékoknak nevezte – Magyar Nemzet. Tájékoztató plakátkampányt indít a hálapénz nélküli rendszer előnyeiről a Magyar Orvosi Kamara. Megkezdődött a bevásárlás az iskolakezdésre, a családok akár 15 ezer Ft-ot is spórolhatnak a támogatásoknak köszönhetően. Elégedettek a körülményeikkel az egyetemisták, a diploma megszerzése után a diákok döntő többsége Magyarországon akar elhelyezkedni - derült ki az Eurostudent legfrissebb kutatásából. Sokan visszakerültek a munkaerőpiacra azok közül, akik korábban elvesztették munkájukat, ma 4,7 millió foglalkoztatott van országban - közölte Fülöp Attila államtitkár. Minden ellenkező állítás ellenére a Balaton a legerősebb időszakát éli - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Új virtuális hadszínterek jöttek létre, ahol Magyarország kormányát állandó tűz alatt tartják egészen megdöbbentő álhíresztelésekkel – mondta Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője. Rendkívüli helyzetet vezetett be a lett kormány a Fehéroroszországgal közös határon a hirtelen megnőtt illegális bevándorlás miatt. Jóváhagyta a migrációs válság miatt a határvédelemben közreműködő katonák hatáskörének bővítését a litván parlament. A lengyel határőrök három nap alatt csaknem 350 migránst fogtak el, akik Fehéroroszországból akartak átjutni Lengyelországba. Hat európai uniós ország - Belgium, Németország, Ausztria, Hollandia, Dánia, Görögország - levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben azt kérik, hogy az unió ne állítsa le az illegális migránsok Afganisztánba irányuló kitoloncolását. Fel kell gyorsítani az új típusú koronavírus okozta betegség elleni oltási kampányt Németországban - mondta Angela Merkel német kancellár. Szerdától karantén alá kerül két kelet-tiroli település Ausztriában a koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt. Franciaország is szigorított, a rendőrség ellenőrzi a védettségi igazolványok meglétét a vendéglátóhelyeken. Romániában ismét meghaladta a háromszázat az egy nap alatt diagnosztizált újabb koronavírus-fertőzöttek száma. Oltásellenes tüntetők akartak betörni a BBC-hez, mert szerintük a brit közmédia az oltás felvétele mellett kampányol, és ezzel manipulálja az embereket. A demonstrálók tévedésből a BBC régi épületét ostromolták meg, ahonnan a csatorna szerkesztősége és vezetése 8 éve elköltözött. Az épületet rendőröknek kellett megvédeni a tüntetőktől. Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök arra szólított fel minden „alkalmas” állampolgárt, hogy csatlakozzon a fegyveres erőkhöz, és támogassa a harcot a Tigré tartományi lázadók ellen. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták az Afganisztán nyugati felében található Faráh tartomány azonos nevű székhelyét. Megkezdődött egy háborús bűnökkel és gyilkossággal vádolt egykori iráni tisztségviselő, Hámed Núri pere Stockholmban. Lemondott a szexuális zaklatásokkal vádolt Andrew Cuomo New York demokrata párti kormányzója. Kiürítettek egy középiskolát az amerikai Tennessee államban egy fegyveres miatt. Görögországban eddig 90 ezer hektár terület vált az erdőtüzek martalékává. 37 határsértőt tartóztattak fel Csongrád-Csanád megyében. Műszaki hiba miatt megszakította útját Budapesten a Wizz Air Tiranából Berlinbe tartó járata. Akciót indított a rendőrség a gyorshajtók kiszűrésére, Magyarország egész területén mérik az autósok sebességét. Gödöllő és Bag között az M3-as autópálya javítási és építési munkálatai miatt a sztráda mindkét oldalán lezárják a belső sávokat szeptember 6-ig. Bajnokok Ligája-selejtező, visszavágó: Slavia Praha - Ferencvárosi TC 1:0, az FTC 2:1-es összesítéssel továbbjutott. A pályafutásukat végigkísérte, hogy mindig tudtak egymásra számítani - mondta az olimpiai bajnok birkózó Lőrincz Tamás ezüstérmes testvérével, Lőrincz Viktorral Magyarország élőben című műsorunkban. U19-es női kosárlabda-világbajnokság, csoportkör: Magyarország - Argentína 80:29 Francia sajtóértesülés szerint a hatszoros aranylabdás futballsztár, Lionel Messi aláírja szerződését a Paris Saint-Germainnel. Abdoulaye Diaby, az Újpest FC mali középhátvédje négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságától.