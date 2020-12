Nincs egyértelmű összefüggés a tesztelés és a járványgörbe között Szlovákiában

Három nap múlva megérkezik a koronavírus elleni első adag oltóanyag Magyarországra - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. „A csata döntő fázisába léptünk” - fogalmazott a kormányfő. December 27-én a Dél-pesti Centrumkórházban kezdődik az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: A védőoltások beadására 25 helyet jelöltek ki, így országosan biztosítottak lesznek az oltóhelyek több oltószobával. A covidos betegekkel foglalkozó dolgozókat oltják be először - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. 1894 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 308 262-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 616-ra emelkedett. Az emberek „bízzanak a védőoltásokban”, mert az európai és a magyar hatóságok által engedélyezett vakcinák biztosan hatékonyak lesznek - kérte a lakosságot Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. A magyar kormány és az amerikai Lilly gyógyszergyártó megállapodást írt alá több ezer magyar Covid-19-fertőzött beteg bamlanivimab antitest-terápiával történő gyógyításáról - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Újabb három pécsi óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet a hatóságok a koronavírus-járvány miatt. Karácsony Gergely főpolgármester egy személyben döntött arról, hogy tíz százalékkal megemeli a gyermekétkeztetés díját a fővárosi fenntartású köznevelési intézményekben. A Jobbik azzal hitegette szavazóit, hogy nem fog Gyurcsánnyal közös listán indulni - emlékeztetett Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese Magyarország élőben extra című műsorunkban. Hollik István szerint a baloldalon megtörtént az, amit Gyurcsány Ferenc, a baloldal valódi vezetője régóta eltervezett. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: a Jobbik megvásárlásával teljessé vált a Soros György által szponzorált Gyurcsány-lista. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban közölte: támogatja a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit. A polgármesterek többsége egyetért a kormány intézkedéseivel. Szita Károly szerint, amikor baj van muszáj együttműködni a kormánnyal, hiszen így lehet megteremteni az emberek biztonságát. A kormány célja, hogy egyre könnyebb legyen Magyarországon gyermeket vállalni, nevelni és otthont teremteni - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára. Megindult a vásárlók tömege az üzletekbe, a válság ellenére arra is van esély, hogy az ünnepek előtti költekezés eléri a tavalyi szintet - írja a Magyar Nemzet. Húszmillió forintos támogatásból valósul meg felújítás a miskolci megyei kórház gyermekrehabilitációs osztályán. Az ünnepek alatt is védik a határt a katonák és a rendőrök, Magyarország pedig jövőre is folytatja eddigi migrációs politikáját: biztosítja a határvédelmet és az ország belső biztonságát a határokon - mondta a miniszterelnök belbiztosági főtanácsadója. Lelőttek három csendőrt Franciaországban, egy negyedik pedig megsérült a közép-franciaországi Clermont-Ferrand régióban. Az elkövetőt később holtan találták meg. A világon 77,9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szerbiába megérkezett az amerikai-német Pfizer/BioNTech új koronavírus elleni vakcinából egy kisebb szállítmány, 4800 dózis - jelentette a RTS szerb közszolgálati televízió. A horvát kormány elfogadta a koronavírus-járvány elleni nemzeti oltási tervet, amelynek keretében első körben az egészségügyi dolgozók, illetve az idős- és szociális otthonok lakói és munkatársai kapnak majd a vakcinából. Sikertörténetnek nevezte a koronavírus elleni vakcina gyors kifejlesztését és engedélyeztetését Sebastian Kurz osztrák kancellár. December 26-tól újra teljes zárlatot rendelnek el Ausztriában, az erre vonatkozó kormányrendeletet a parlament is jóváhagyta. Csehországban január 22-ig meghosszabbítják a szükségállapotot - döntött a a cseh parlament alsóháza. Új csúcsra emelkedett és megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 36 804 új koronavírus-fertőzést regisztráltak. Franciaország és Belgium lehetővé tette, hogy hazatérjenek Nagy-Britanniából állampolgárai és azok a külföldiek, akik a területén laknak. Újraindulhat a teherforgalom és korlátozott mértékben az utasforgalom is Nagy-Britannia és Franciaország között, miután a két kormány megállapodott ennek feltételeiről. Oroszország semmi jót nem vár Joe Biden leendő amerikai elnöktől, akinek külpolitikáját az oroszelleneség fogja vezérelni - hangoztatta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Az Európai Bizottság egy évvel meghosszabbította a törökországi menekülteket segítő humanitárius programokat. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának honlapját nagyszabású kibertámadás érte, miután elrendelte Selahattin Demirtas bebörtönzött törökországi kurdbarát politikus azonnali szabadon bocsátását. A nemzeti kisebbségek jogállását szabályozó törvény elfogadása és az idegengyűlölet hatékony büntetése is szerepel a beiktatásra váró, Florin Citu vezette jobbközép bukaresti kormány programjában. Benyújtotta lemondását Ion Chicu moldovai kormányfő. Chicu, aki korábban pénzügyminiszter volt, nem fűzött magyarázatott döntéséhez. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt egy nap alatt 276 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Jogerősen két év hat hónap börtönre ítélt a bíróság egy szír embercsempészt, aki négy embert próbált meg jogellenesen Magyarországon keresztül Bécsbe szállítani - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Télen naponta átlagosan harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez karácsonykor akár a negyvenet is eléri - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közel húsz helyszínen korszerű utasbeállót épít a MÁV elsősorban a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában lévő, utasbeálló nélküli megállóhelyekre, illetve a rossz műszaki állapotúak helyére - közölte a vasúttársaság. Doppinghasználat miatt négyéves eltiltást kapott Király Mónika többszörös magyar bajnok országúti kerékpáros. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zaragoza (spanyol) 94:86 Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - PVSK-VEOLIA 79:73 Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - ZTE Női Kosárlabda Klub 96:62; Vasas Akadémia - TFSE-MTK 82:83; PINKK-Pécsi 424 - Aluinvent DVTK 63:81 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EC Red Bull Salzburg (osztrák) 4:2