Nincs bizonyíték arra, hogy az oroszok beavatkoztak az amerikai elnökválasztásba

Az amerikai különleges ügyészség vádiratában több mint egy tucat orosz állampolgár szerepel, aki a vád szerint beavatkozott az amerikai elnökválasztási kampányba 2014 és 2016 között.

„A vádlottak állítólag információs háborút irányítottak az Egyesült Államok ellen azzal a céllal, hogy bizalmatlanságot szítsanak a jelöltekkel szemben, valamint általánosságban a politikai rendszerben” – mondta Rod Rosenstein igazságügyi miniszterhelyettes.

A 37 oldalas vádirat szerint az összeesküvésben részt vevők hamis online személyiséggel megosztó üzenetekkel árasztották el az internetet, de az Egyesült Államokba utazva is folytattak felforgató tevékenységet.

„Az oroszok felfogadtak és toboroztak amerikaiakat is, és bevonták őket a politikai kampányokba és tüntetésekbe. A vádlottak és a többi összeesküvő választási aktivistának adta ki magát. A vádirat szerint az amerikaiak nem tudták, hogy az oroszokkal van dolguk. A választás után a vádlottak tüntetéseket szerveztek az elnökjelölt mellett, miközben úgyszintén tüntetéseket szerveztek a megválasztása ellen is” – mondta az igazságügyi miniszterhelyettes.

A titkosszolgálati bizottság demokrata tagja szerint beigazolódott mindaz, amit pártja eddig állított.

„Csak annyit kérdeznék az elnöktől, hogy most már elhiszi? Mert az igazságügyi minisztérium most emelt vádat orosz személyek ellen, és mi a fenyegetést komolyan vesszük, mert nem hiszem, hogy bármikor is itt hagytak volna minket” – jelentette ki Eric Swalwell demokrata képviselő.

Az igazságügyi minisztérium a vádemelés előtt nem vette fel a kapcsolatot Moszkvával, hogy tájékoztassa a várható eredményről.