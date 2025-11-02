Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Hírek

Következik:

Sajtóklub 19:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Nigéria várja az amerikai haderőt

2025. november 02., vasárnap 18:12 | MTI
Nigéria katonai beavatkozás USA iszlamista fegyveresek

Nigéria üdvözli az iszlamista lázadókkal szembeni amerikai katonai segítségnyújtást, mindaddig, míg tiszteletben tartják területi épségét - jelentette ki Daniel Bwala, Bola Tinubu nigériai elnök tanácsadója vasárnap.

  • Nigéria várja az amerikai haderőt

"Üdvözöljük az Egyesült Államok segítségét, feltéve, hogy betartja az ország területi épségét" - hangsúlyozta Bwala a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

A tanácsadó egyben hozzátette:

"biztos vagyok benne, hogy mire a két vezető találkozik és leül tárgyalni, jobb eredmények születnek majd a terrorizmus elleni közös küzdelmünkben".

Donald Trump amerikai elnök szombaton saját közösségi oldalán azt jelezte: utasítást adott az amerikai védelmi minisztériumnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában.

Egy nappal korában az elnök "különös aggodalomra okot adó országnak" minősítette a muszlim többségű országot a keresztényeket fenyegető erőszak miatt.

A több mint 200 millió lakosú Nigéria területén mintegy 200 etnikai csoport él, felekezeti szempontból az ország két részre oszlik: északon főként muszlimok, délen pedig többségében keresztények élnek.

A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya terrorszervezetek több mint 15 éve dúlnak az országban, fegyveres akcióiknak több ezer ember esett már áldozatul.

A nigériai kormány mindazonáltal szombaton visszautasította azt a megfogalmazást, hogy az országban "radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket". A külügyminisztérium közleménye szerint ez nem tükrözi a nigériai valóságot, noha az ország számos közbiztonsági problémával küszködik.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Az Asiana Airlines légitársaság közvetlen járatot indít Budapestre

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Napi horoszkóp 2025. november 1.: a Bika otthonában konfliktusok dúlnak, az Oroszlán újradefiniálja magát

Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat

Nincs, aki ne ismerné: Megnevezték Arne Slot utódját Liverpoolban

Itt a bejelentés az új orosz-ukrán tárgyalásokról, Budapestnek fontos szerep jut

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Szexvideó a repülőgépen: veszélybe került a sztársportoló jövője – megdöbbentő részletek

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

További híreink

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
3
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
4
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
5
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
6
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
7
„Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó
8
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
9
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó
10
Negyedszer a legjobb: Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!