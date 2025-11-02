Nigéria várja az amerikai haderőt

Megosztás itt:

"Üdvözöljük az Egyesült Államok segítségét, feltéve, hogy betartja az ország területi épségét" - hangsúlyozta Bwala a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

A tanácsadó egyben hozzátette:

"biztos vagyok benne, hogy mire a két vezető találkozik és leül tárgyalni, jobb eredmények születnek majd a terrorizmus elleni közös küzdelmünkben".

Donald Trump amerikai elnök szombaton saját közösségi oldalán azt jelezte: utasítást adott az amerikai védelmi minisztériumnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában.

Egy nappal korában az elnök "különös aggodalomra okot adó országnak" minősítette a muszlim többségű országot a keresztényeket fenyegető erőszak miatt.

A több mint 200 millió lakosú Nigéria területén mintegy 200 etnikai csoport él, felekezeti szempontból az ország két részre oszlik: északon főként muszlimok, délen pedig többségében keresztények élnek.

A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya terrorszervezetek több mint 15 éve dúlnak az országban, fegyveres akcióiknak több ezer ember esett már áldozatul.

A nigériai kormány mindazonáltal szombaton visszautasította azt a megfogalmazást, hogy az országban "radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket". A külügyminisztérium közleménye szerint ez nem tükrözi a nigériai valóságot, noha az ország számos közbiztonsági problémával küszködik.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)