New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt

Megosztás itt:

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Az Egyesült Államok múlt hónapban az ukrajnai háború miatt szankciókat vetett ki Oroszország két legnagyobb olajipari vállalatára. Magyarország olajimportjának jelentős részét Oroszországtól szerzi be és Orbán Viktor szerint az amerikai szankciós intézkedések veszélyeztették a magyar gazdaságot és a magyar rezsivédelmet. Írtunk róla, hogy a találkozó előtt a miniszterelnök leszögezte: a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára ez kiemelten jelentős kérdés. November 7-én a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök a magyar kormányfőt. A két vezető többek között az orosz–ukrán háborúról, a kereskedelemről és a magyar energiabiztonságról is tárgyalt – írja a New York Times.

Trump korábban arra szólította fel az európai országokat, hogy csökkentsék orosz olajvásárlásaikat, ezzel gyengítve Oroszország gazdaságát és megnehezítve a háború további finanszírozását. Az amerikai elnök pénteken kivételt adott Magyarországnak, amely tengerpart nélküli ország, és csak csővezetékeken keresztül juthat olajhoz és gázhoz. Ez egy nagyszerű ország, de nincs tengere [...] Nincsenek kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak – mondta Trump, majd hozzátette, hogy más európai országok ugyan rendelkeznek kikötőkkel, de mégis vásárolnak orosz olajat és gázt. A NYT szerint a találkozó próbája volt Orbán külpolitikai rátermettségének, amelyet kampányában egyik fő erősségeként igyekszik bemutatni.

Pénteken a kormányfő kijelentette, hogy a Trumppal folytatott megbeszélése napirendjén gazdasági, katonai és politikai együttműködés is szerepelt, és az egyik legfontosabb téma az Ukrajnában zajló háború volt. Amikor Trump később megkérdezte, szerinte Ukrajna megnyerheti-e a háborút, miniszterelnök kétkedve válaszolt: Csodák történhetnek – mondta. A találkozó kölcsönös elismerésről tanúskodott két olyan vezető között, akik számos kérdésben – például a bevándorlás terén is – közös nevezőre jutottak. Kifejezték egymás iránti támogatásukat: Trump „nagyszerű barátnak” nevezte Orbán Viktort, akit „nagyon szeretnek” Magyarországon, míg Orbán „aranykort” emlegetett az amerikai–magyar kapcsolatokban.

Fotó: MTI