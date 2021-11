New York Times: Az amerikai hadsereg több tucatnyi halottal járó légicsapásokat tussolt el

Megosztás itt:

Több tucat halottal járó szíriai légicsapásokat tussolhatott el az amerikai hadsereg a The New York Times című napilap szombati közlése szerint. A bizalmas dokumentumokra és a műveletben közvetlenül résztvevők beszámolójára hivatkozó anyag szerint a két légicsapást az Iszlám Állam terrorszervezet akkori szíriai bázisánál, Bagúznál hajtották végre 2019. márciusában, és a halottak között akár 64 civil, köztük nők és gyerekek is lehettek. A lap szerint a légierő egyik, a bombázások idején a műveleti központban tartózkodó jogásza elmondta, hogy

háborús bűncselekmény gyanúja miatt a légicsapások után felvette a kapcsolatot a védelmi minisztériummal

és az amerikai szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságával.

Jogos és arányos?

Ezzel kapcsolatban a The New York Times hozzáteszi, hogy az ügyben mind ez idáig nem indult független vizsgálat. A bombázásokat a héten ismerte el először az Egyesült Államok hadseregének a szíriai műveletekért is felelős közel-keleti és közép-ázsiai műveleteit irányító parancsnoksága (Centcom), ám a műveleteket jogosnak és arányosnak nevezték. Jóllehet a Cenctcom közleményében elismerték, hogy a műveletben hozzávetőleg nyolcvananan meghaltak, köztük az Iszlám Állam 16 tagja és négy civil, az áldozatok nagy részének a kilétét azonban nem tudják, és hangsúlyozták, hogy

„nők és gyerekek is harcoltak a terroristák soraiban”.

A Centcom részéről leszögezték, hogy műveleteik során mindent megtesznek a civilek védelmében, az ominózus légicsapásokkal kapcsolatban pedig lefolytatták az ilyenkor szokásos vizsgálatot, és teljes felelősséget vállalnak. A közlemény szerint a bombázások előtt az amerikai erőkkel szövetséges Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab milíciaszövetség – amely annak idején elkeseredett harcot vívott a terroristákkal a szárazföldön – biztosította a légierőt arról, hogy a térségben nincsenek civilek.

Mandiner