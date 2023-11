New York kormányzója szerint nem terrortámadás volt az amerikai-kanadai határon történt robbanás

Kathy Hochul beszámolt arról, hogy a robbanást okozó jármű "rendkívüli sebességgel" közelítette meg a határállomást, ahol egy elválasztó tömbnek ütközött, majd felrobbant.

A detonációban a jármű két utasa meghalt, és egy harmadik személy, egy határőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A kormányzó beszámolt arról, hogy a jármű eredetét egyelőre nem tudták megállapítani, de az első feltételezések szerint egy New York állambeli lakoshoz tartozik.

A robbanást térfigyelő kamerák is megörökítették, amelyek azt mutatják, hogy szerdán helyi idő szerint kevéssel fél 12 előtt történt a robbanás Niagara Falls település amerikai és kanadai oldalát elválasztó hídnál, a Rainbow Bridge-nél. Amerikai médiumoknak szemtanúk arról számoltak be, hogy a járművet a betontömb a levegőbe dobta és azt követően következett be a robbanás.