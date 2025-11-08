Neumann János nevét viseli az új magyar–amerikai csúcsprogram + videó
2025. november 08., szombat 13:00
| Hír TV
Miközben a washingtoni csúcstalálkozó a békéről és az energiáról szól, a háttérben egy másik aranykor is épül: soha nem volt még ilyen erős a magyar–amerikai tudományos és felsőoktatási kapcsolat. Hankó Balázs miniszter bejelentette: a józan ész és a versenyképesség jegyében új, Neumann Jánosról elnevezett program indul, amely a legkiválóbb amerikai egyetemekkel (MIT, Stanford) köti össze a magyar kutatókat.
„Ujjlenyomattal és Face ID-val védett, mint egy banki szolgáltatás” – Radnai Márk szeptemberben még így büszkélkedett a Tisza-appal. Ehhez képest ma már mindenki számára elérhető térképen mutogatják a 200 ezer regisztrálót. A Híradóban ma este a totális csődöt és a kínos felelősséghárítást elemezzük.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.