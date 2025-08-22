Keresés

Külföld

Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

2025. augusztus 22., péntek 21:11 | MTI

Szégyentelen hazugságnak nevezte pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ jelentését, amelyben a világszervezet éhínséget állapított meg a Gázai övezet egyes részein.

  • Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

"Izraelnek nincsen kiéheztetési politikája, Izraelnek az éhínséget megelőző politikája van" - áll a Netanjahu hivatala által kiadott közleményben. A miniszterelnök szerint "az egyedüliek, akiket szándékosan éheztetnek, azok a Gázai övezetben a Hamász fogságában lévő izraeli túszok".

A miniszterelnök szerint az ENSZ-jelentés nem vette figyelembe az Izrael által a közelmúltban tett humanitárius lépéseket.

"A háború kezdete óta Izrael 2 millió tonnányi segélyszállítmányt engedett belépni a Gázai övezetbe, fejenként több mint egy tonnát" - szögezte le a közlemény.

"A Hamász ellopta a segítséget, hogy a háborús gépezetét finanszírozza. Ez volt az átmeneti hiányok oka, amelyeket Izrael légi és tengeri úton célba juttatott szállítmányokkal, a szállítási útvonalak biztonságossá tételével, és az amerikai cégek által biztosított GHF (Gázai Humanitárius Alapítvány) kiosztó állomásaival" - olvasható a közleményben. A kormányfő egyszerűen elutasítja és rágalomnak nevezi az IPC-jelentést.

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok

Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

 Halálbüntetés kiszabását kérte pénteken távollétében az ügyészség Joseph Kabilára, a Kongói Demokratikus Köztársaság volt elnökére a Ruanda által támogatott M23 lázadócsoporttal való együttműködés miatt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A szerb elnök nyilvános vitára hívta a kormányellenes tüntetőket

A szerb elnök nyilvános vitára hívta a kormányellenes tüntetőket

 Párbeszédet és vitát javaslok minden televízióban és portálon a kormányellenes tüntetők megválasztott legitim képviselőivel - mondta pénteken Aleksandar Vucic szerb elnök a közösségi oldalán közzétett videójában, amelyben kiemelte: Szerbiának demokratikus párbeszéddel, nem erőszakkal kell megoldania a problémáit.
Földrengés volt Romániában

Földrengés volt Romániában

 Közepesnek minősített földrengést észleltek péntek délután a romániai Gorj megyében - közölte a román Országos Földtani Intézet (INFP).
