Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

"Izraelnek nincsen kiéheztetési politikája, Izraelnek az éhínséget megelőző politikája van" - áll a Netanjahu hivatala által kiadott közleményben. A miniszterelnök szerint "az egyedüliek, akiket szándékosan éheztetnek, azok a Gázai övezetben a Hamász fogságában lévő izraeli túszok".

A miniszterelnök szerint az ENSZ-jelentés nem vette figyelembe az Izrael által a közelmúltban tett humanitárius lépéseket.

"A háború kezdete óta Izrael 2 millió tonnányi segélyszállítmányt engedett belépni a Gázai övezetbe, fejenként több mint egy tonnát" - szögezte le a közlemény.

"A Hamász ellopta a segítséget, hogy a háborús gépezetét finanszírozza. Ez volt az átmeneti hiányok oka, amelyeket Izrael légi és tengeri úton célba juttatott szállítmányokkal, a szállítási útvonalak biztonságossá tételével, és az amerikai cégek által biztosított GHF (Gázai Humanitárius Alapítvány) kiosztó állomásaival" - olvasható a közleményben. A kormányfő egyszerűen elutasítja és rágalomnak nevezi az IPC-jelentést.