Netanjahu az ENSZ-közgyűlésen: Izrael békét akar, de az életéért küzd

"Hazám háborúban áll, az életéért küzd" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő, akinek beszédét megelőzően több ország, köztük Irán képviselője elhagyta a tanácstermet. A maradók jelentős része viszont a felszólalás kezdetekor megtapsolta Netanjahut.

"Meg kell védenünk magunkat ezektől a barbár gyilkosoktól. Ellenségeink nemcsak minket akarnak megsemmisíteni, hanem közös civilizációnkat is, visszavezetve minket a zsarnokság és terror sötét korába"

- húzta alá a kormányfő.

Benjámin Netanjahu figyelmeztetést intézett Iránhoz is. "Van egy üzenetem a zsarnokoknak Teheránban: ha megtámadtok minket, mi is megtámadunk titeket. Nincs olyan hely Iránban, ahová Izrael hosszú keze ne érne el. És ez igaz a teljes Közel-Keletre. Az izraeli katonák, akik messze állnak attól, hogy vágóhídra vezetett bárányok lennének, hihetetlen bátorsággal küzdenek" - mondta.

"Van egy másik üzenetem is ennek a gyűlésnek és a világnak e terem falain kívül: győzelemre állunk!" - jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy a csaknem egy éve tartó Gázai övezeti hadművelet során az izraeli hadseregnek sikerült megölnie vagy foglyul ejtenie a Hamász palesztin terrorszervezet tagjainak több mint felét. Hozzátette, hogy megsemmisítették a Hamász rakétakészleteinek több mint 90 százalékát és alagútrendszerének fontosabb részeit is. Mint mondta, ez utóbbi összhossza meghaladta az 560 kilométert, ami több, mint a New York-i metróhálózat. Hangsúlyozta egyben, hogy továbbra is a palesztinok fogságában lévő túszok kiszabadítására fognak összpontosítani, s nem hagynak fel ezzel a célkitűzéssel, míg sikerrel nem járnak.

Beszédében az izraeli miniszterelnök erkölcsi szégyenfoltnak nevezte azt, ahogy az ENSZ "kiközösíti az egyetlen zsidó államot". Mint mondta, a világszervezetben 40 éve tartott első beszéde óta rendszeresen túlzó bírálattal szembesült hazája ellen. "Ebben az antiszemita haragból álló lápban egy automatikus többség mindig kész elítélni mindenért a zsidó államot" - tette hozzá.

Benjámin Netanjahu szerint ez abban is megmutatkozik, hogy Izrael ellen több ENSZ-határozat született, mint az összes többi tagállammal szemben együttvéve.