350 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 382 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 19 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 728-ra emelkedett. Több mint 5 ötmillió 137 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 millió 582 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Egy nemzet jövőjét a gyermekek jelentik - hangsúlyozta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a gyereknap alkalmából. A miniszterelnök is kapott beírást iskolás korában - mondta a Kormányinfó plusz gyermeknapi különkiadásában Orbán Viktor. A videóban gyerekek kérdéseire válaszoltak kormánypárti politikusok. Gyereknapon is a kormányt kritizálta Karácsony Gergely. A miniszterelnök-jelölt azt állította, hogy Magyarország egy jövőtlen ország. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta: a kabinet családpolitikája sikertelen, mert ma a gyerekek jelentik a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportot, és a gyermekes családokban élnek a legtöbben szegénységben. Gyurcsány Ferenc nem szereti, ha szembesítik a valósággal - így reagált a kormánypártok kommunikációs igazgatója arra, hogy a DK leutánozta a Fidesz-KDNP ellenzéki vezetőről szóló videóját. Hollik István közölte: a videójuk azt mutatta be, hogy a Gyurcsány-kabinet válságba vezette az országot, a DK vezetőjének összeállításából viszont csak az derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc filmje nagyon gyenge lett, az ellenzéki vezető rossz rendező. Életveszélyes fenyegetéseket is kaptak az őszödi beszédről és a 2006-os tüntetésekről szóló film színészei - mondta a Hír TV Bayer Show című műsorában a film producere. Kálomista Gábor szerint kettős mércét alkalmaznak azok, akik bírálják a filmet. A producer hangsúlyozta: a színészek, akik a filmben játszanak csak a munkájukat végzik, nem válnak jobb vagy baloldalivá azzal, hogy egy politikai krimiben szerepet vállaltak. Karácsony Gergely főpolgármester hazugságspirálba keveredett, és abban vergődik már hetek óta - jelentette ki Lánczi Tamás politológus a Kossuth rádióban. A megkérdezettek közel kétharmada közepes, illetve gyenge főpolgármesternek tartja Karácsony Gergelyt – derül ki a Századvég kutatásából. A felmérés rávilágított: a válaszadók 53 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok, míg csupán 37 százaléknyian értékelik pozitívan a budapesti fejleményeket. A Századvég felméréséből kiderült, hogy a budapestiek szerint Tarlós István jobb gazdája volt a fővárosnak, mint a jelenlegi főpolgármester. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének közgyűlése megerősítette a rabbitestület korábbi döntését, hogy Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetője az országos főrabbi. A kistelepüléseken élők számíthatnak a kormányra, amely továbbra is kiemelt figyelmet fordít a vidék fejlesztésére - mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyűlölik a saját hazájukat, akik most hatalmon vannak Amerikában - mondta Donald Trump volt elnök a Newsmax Tv-nek, a Hírt Tv partnercsatornájának adott interjúban. „A mi határvédelmünk volt a legerősebb, de egy hónap alatt annyira meggyengült, hogy most tízezrek özönlik el az országot, közülük sokan börtönből szabadult bűnözők” - hangsúlyozta Donald Trump. Az európai unión belüli jobboldali pártcsaládok szövetségének létrehozását szorgalmazta Matteo Salvini a portugáliai Cascaisban, szerinte ez a politikai erő hatékony alternatívája lehet a baloldalnak. Az olaszországi Liga főtitkára úgy véli, hogy a szövetséget az Identitás és Demokrácia, amelyhez a Liga is tartozik, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint Orbán Viktorral együtt az Európai Néppárt alkotná. A világon 169 781 239 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 529 742 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Fel kell gyorsítani a koronavírus elleni orosz vakcina európai uniós engedélyezését - jelentette ki a bajor miniszterelnök. Markus Söder szerint a Szputnyik V oltóanyag kulcsfontosságú az immunizáció tekintetében, éppen ezért a közösség illetékes hatóságának, az Európai Gyógyszerügynökségnek minél hamarabb zöld jelzést kell adni a készítmény alkalmazására. A Keresztényszociális Unió elnöke hangsúlyozta: nem szabad ideológiai alapokon döntést hozni, miközben emberéletek forognak kockán. Koszovóban eltörölték az éjszakai kijárási tilalmat és a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget, a korlátozások enyhítésével a kis balkáni ország a teljes nyitásra készül, a járványmutatók ugyanis egyre kedvezőbbek - közölte a pristinai sajtó. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 1700, az előző napinál csaknem 1400-zal kevesebb új beteget jegyeztek fel. Londonban és Brüsszelben is tüntetők követelték a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések feloldását. A lezárások mellett a demonstrálók az oltások és a vakcinaigazolványok ellen is felemelték szavukat. Aknavetőgránát csapódott be egy családi házba Észak-Afganisztánban, ahol éppen egy esküvőt ünnepeltek, heten meghaltak, négyen megsebesültek. Az afgán rendvédelmi erők és a tálib lázadók egymást vádolták a támadással. Naftali Bennet, az izraeli jobboldali Jamina párt vezetője bejelentette, hogy egységkormányt alakít Jaír Lapiddal, mert jobboldali kormányra Benjámin Netanjahu vezetésével nincs lehetőség. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ország népének átverésével vádolta a Jamina nevű párt élén álló Naftali Bennetet, és Bennet állítását cáfolta, miszerint az ő irányításával nem jöhet létre jobboldali kormány. Erőszakos női tüntetők támadtak a rendőrökre Mexikóban egy a nők elleni erőszak miatt rendezett tüntetésen. A maszkot viselő demonstrálók visszaszorították a rendőröket, a tőlük zsákmányolt rohamsisakokat kalapáccsal verték szét. Hajtóvadászat indult egy volt katona ellen a dél-nyugat franciaországi Dordogne megyében, ahol egy volt katona rendőrökre lőtt, akiket családon belüli erőszak miatt riasztottak. Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe a floridiai Miamiban, két ember életét vesztette, sokan megsebesültek. Megszűntek a Németországba utazó magyar állampolgárokra vonatkozó korlátozások, már nincs karanténkötelezettség - a könnyítés csak közúton és vasúton érkezőkre vonatkozik, a repülővel érkezők csak teszttel vagy oltási igazolvánnyal léphet be az országba. Aki Ausztrián át utazna autóval Németországba, azokra továbbra is vonatkozik az osztrák regisztrációs kötelezettség, amit ellenőriznek az osztrák határon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra sem javasolja a turisztikai célú külföldi utazásokat. Átadták az ország első illatmúzeumát a Pannonhalmi Főapátság Gyógynövénykertjében, a kiállítás az ezeréves bencés szerzetesi gyógynövénykultúrába enged betekintést. Győri Audi ETO KC bronzérmet szerzett a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32:21-re legyőzte az orosz CSZKA Moszkva csapatát a harmadik helyért rendezett mérkőzésen. Fucsovics Márton a hazai közönség előtt szereplő Gilles Simon legyőzésével a második fordulóba jutott a francia nyílt teniszbajnokság férfiversenyében. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, amelyen Valter Attila a 14. helyen végzett összetettben. Az olimpiai kvótás Krizsán Xénia országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével megnyerte meg a hagyományos götzisi többpróbaversenyt. Hosszú Katinka egy arany- és két bronzérmet szerzett az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának második napján. A következő szezonban is Dárdai Pál lesz a német Bundesligában szereplő Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője - jelentette be a berlini klub. A 3x3-as magyar női kosárlabda-válogatott a negyeddöntőben búcsúzott a grazi olimpiai selejtezőtornán, így már csak a jövő hétvégi, debreceni pótselejtezőben szerezhet tokiói kvótát. Belehalt sérüléseibe Jason Dupasquier, aki a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz Nagydíján a Moto3-asok szombati kvalifikációjában súlyos balesetet szenvedett.