2025. 08. 21. Csütörtök Sámuel, Hajna napja
Netanjahu a háború végéről beszélt

2025. augusztus 21., csütörtök 22:10 | MTI
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a palesztinok lakta Gázai övezetben fogva tartott valamennyi izraeli túsz kiszabadítása és a közel két éve tartó háború - Izrael számára elfogadható feltételek között történő - befejezése érdekében.

  • Netanjahu a háború végéről beszélt

A Gázai övezetben szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében a miniszterelnök közölte: találkozik a parancsnokokkal, hogy jóváhagyják a Gázaváros elfoglalását és a Hamász palesztin terrorszervezet teljes legyőzését célzó terveket.

"Ugyanakkor utasításokat adtam, hogy kezdjék meg az azonnali tárgyalásokat valamennyi túsz elengedése és a háború Izrael számára elfogadható feltételek között történő befejezése érdekében" - mondta. Hozzátette: "a döntő szakaszban vagyunk".

