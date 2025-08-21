Netanjahu a háború végéről beszélt

Megosztás itt:

A Gázai övezetben szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében a miniszterelnök közölte: találkozik a parancsnokokkal, hogy jóváhagyják a Gázaváros elfoglalását és a Hamász palesztin terrorszervezet teljes legyőzését célzó terveket.

"Ugyanakkor utasításokat adtam, hogy kezdjék meg az azonnali tárgyalásokat valamennyi túsz elengedése és a háború Izrael számára elfogadható feltételek között történő befejezése érdekében" - mondta. Hozzátette: "a döntő szakaszban vagyunk".

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock