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Netanjahunak nem tetszik a palesztinokat segítő ENSZ-ügynökséget

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 18:07, frissítve: vasárnap 19:18

Megszüntetné az izraeli miniszterelnök a palesztin menekülteket segélyező ENSZ-ügynökséget. Az 1949-ben alapított szervezet a Gázai övezetben iskolákat és kórházakat tart fenn. Az ügynökség működéséhez önkéntes alapon járulnak hozzá az ENSZ-tagállamok. Legnagyobb befizetője az Egyesült Államok, de Donald Trump a pénzcsapok elzárásával fenyeget. Izrael szerint nem indokolt, hogy külön ENSZ-szervezet foglalkozzon a palesztin menekültekkel, annak forrásait ezért az ENSZ menekültügyi főbiztosának kellene átadni.

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ENSZPalesztinaBenjamin NetanjahuIzrael

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