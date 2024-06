Néppárti politikus licitált rá az Európai Bíróság Magyarországot sújtó ítéletére

A szankciók szükségesek a menekültügyi és migrációs paktum közelgő végrehajtását tekintve. A lojális együttműködés jegyében Magyarországnak is be kell tartania az elfogadott szabályokat, úgy a külső határok hatékony védelemére, mint a menekültügyi eljárások lefolytatásának átvételére a külső határokon és a szolidaritási mechanizmusra vonatkozóan – tette hozzá az osztrák politikus.

Your browser does not support the video tag.