Nemzeti Tömörülés: A „rendkívül érzékeny állások

A tilalom a "rendkívül érzékeny munkakörökre vonatkozik majd, például a francia-orosz kettős állampolgárokra, hogy ne tölthessenek be stratégiai vezetői pozíciókat a védelemben" - mondta Sébastien Chenu. Elismerte, hogy ehhez törvénymódosításra és rendeletre is szükség lesz a "külföldi beavatkozások" megakadályozása érdekében, "önmagunk védelmére az érzékeny ágazatokban".

A "rendkívül érzékeny állások" listáját rendeletben fogja meghatározni a párt - jelentette be hétfőn a TF1 kereskedelmi csatornán Sébastien Chenu, az RN képviselője. A hírt a pártelnök, Jordan Bardella miniszterelnök-jelölt is megerősítette hétfőn a Marine Le Pen frakcióvezető, korábbi és 2027-es elnökjelölt, valamint Éric Ciotti, a jobbközép Köztársaságiak vitatott vezetőjének jelenlétében tartott párizsi sajtótájékoztatóján.

