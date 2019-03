Nemzeti gyásznap az etióp repülőgép-szerencsétlenség miatt

ORBÁN VIKTOR VARSÓBAN KITÜNTETTE KORNEL MORAWIECKIT, A SZEJM ELNÖKÉT, MAGYARORSZÁG IRÁNTI SZOLIDARITÁSA ÉS A MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK ERÕSÍTÉSE MIATT. ORBÁN VIKTOR: FELÉRTÉKELÕDIK A NATO SZEREPE, MERT EURÓPA BIZTONSÁGA MA TÖRÉKENY LÁBAKON ÁLL MONDTA A MINISZTERELNÖK VASÁRNAP LENGYELORSZÁGBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A MAGYAR KORMÁNY MINDENKIVEL NYITOTT A PÁRBESZÉDRE, MANFRED WEBERREL IS. A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER ÍGY REAGÁLT ARRA, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE TALÁLKOZÓT KEZDEMÉNYEZETT ORBÁN VIKTORRAL. KOCSIS MÁTÉ: BRÜSSZEL A MIGRÁCIÓ ÉS A HATÁRVÉDELEM KÉRDÉSÉBEN MEGBUKOTT, NEM TUDTA ÉS NEM IS AKARTA MEGVÉDENI EURÓPÁT A MIGRÁNSOKTÓL. HALÁSZ JÁNOS: "A DK GYURCSÁNYNÉVAL AZ ÉLEN ÁTADNÁ BRÜSSZELNEK AZ IRÁNYÍTÁST A BEVÁNDORLÁS POLITIKÁBAN ÉS MINDEN MÁSBAN IS". NACSA LÕRINC (KDNP): A HISZTÉRIAKELTÉST KERESIK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK, ÉS A NEMZETI ÜNNEPBÕL IS PRÓBÁLNAK POLITIKAI BALHÉT CSINÁLNI. A HANKOOK TIRE MAGYARORSZÁG KFT. VEZETÕSÉGE FELKÉSZÜLT A VÁRHATÓ SZTRÁJKRA, A VÁLLALAT A SZTRÁJK IDEJÉN TÖRVÉNYESEN FOG ELJÁRNI - KÖZÖLTE A VÁLLALAT. 15 MILLIÁRDOS MEGTAKARÍTÁST IS ELÉRHETNEK A CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓZÁSRA ÁTTÉRÕ CÉGEK MONDTA IZER NORBER ADÓÜGYI ÁLLAMTITKÁR. WERNER JÓZSEF LÁSZLÓNÉ FÜGGETLEN JELÖLT NYERTE AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST A SOMOGY MEGYEI ANDOCSON VASÁRNAP. BRONZÉRMET NYERT ANDRÁSFI TIBOR A BUDAPESTI WESTEND PÁRBAJTÕR GRAND PRIX FÉRFI VERSENYÉBEN. SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁÉRT TÜNTETTEK TÖBB EZREN MAROSVÁSÁRHELYEN A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA ALKALMÁBÓL TARTOTT DEMONSTRÁCIÓN. NÉMETH ZSOLT: ERÕTELJES MAGYAR KÉPVISELETRE VAN SZÜKSÉG AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN, HOGY SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJA VALÓSÁGGÁ VÁLJON AZ EU-BAN MONDTA A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA ALKALMÁBÓL. TÕKÉS LÁSZLÓ: AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG NEM AKAR AZ ELÛZÖTT SZÁSZOK ÉS SVÁBOK SORSÁRA JUTNI. LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ ETIÓPIÁBAN, A 149 UTAS ÉS A 8 FÕS SZEMÉLYZET KÖZÜL SENKI NEM ÉLTE TÚL A KATASZTRÓFÁT. LÉGÖRVÉNYBE KERÜLT EGY ISZTAMBULBÓL NEW YORKBA TARTÓ UTASSZÁLLÍTÓ, 30 EMBER MEGSÉRÜLT, TÖBBEN SÚLYOSAN. THE WALL STREET JOURNAL: DONALD TRUMP 8,6 MILLIÁRD DOLLÁRT KÉR A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉSBEN A HATÁRFALRA. LEMONDOTT TUNÉZIA EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERE, MERT EGY NAP ALATT 11 ÚJSZÜLÖTT HALT MEG ISMERETLEN OKBÓL EGYETLEN KÓRHÁZBAN. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA ESETÉN IS SZÜKSÉG LEHET A KILÉPÉS HALASZTÁSÁRA. MÁRCIUS 30-ÁN, EGY NAPPAL A BREXIT UTÁN INDUL A KÜLFÖLDI EU-POLGÁROK BRIT LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE. ANDREJ BABIS: NEM KELL OLYAN EURÓPAI UNIÓS HADSEREG, AMELY HELYETTESÍTENÉ A NATO-ERÕKET HANGSÚLYOZTA A CSEH KORMÁNYFÕ VARSÓBAN A V4-EK NATO-CSATLAKOZÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN. EZREK TÜNTETTEK VASÁRNAP OROSZORSZÁGBAN AZÉRT, HOGY VÁLSÁGHELYZET ESETÉN AZ ORSZÁGOT NE KAPCSOLJÁK LE A GLOBÁLIS INTERNETHÁLÓZATRÓL. GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK: RÓMA AZ OROSZORSZÁG ELLENI EU-SZANKCIÓK MEGSZÜNTETÉSÉN DOLGOZIK. ÁPRILIS 11. ÉS MÁJUS 19. KÖZÖTT TARTJÁK MEG INDIÁBAN A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT JELENTETTE BE AZ INDIAI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VEZETÕJE. A HEVES ESÕZÉST KÖVETÕ ÁRADÁSOK KÖVETKEZTÉBEN LEGKEVESEBB 23 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT MALAWI DÉLI RÉSZÉN, 11 EMBER ELTÛNT. HÉT EMBER MEGHALT A 81-ES ÚTON MEZÕÖRSNÉL MIUTÁN KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT, MAJD MINDKETTÕ KIGYULLADT. UNOKATESTVÉRE GYILKOLHATTA MEG BRUTÁLISAN AZT A HATÉVES SZEKSZÁRDI KISLÁNYT, AKINEK HOLTTESTÉT A HÁZUKHOZ KÖZELI PATAK PARTJÁN TALÁLTÁK MEG. A 19 ÉVES SZEKSZÁRDI FÉRFIT GYANÚSÍTOTTKÉNT KIHALLGATTÁK MAJD ÕRIZETBE VETTÉK POLICE.HU. KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY EMBER EGY LAKÓHÁZBAN KELETKEZETT TÛZBEN FÜZÉRKOMLÓSON VASÁRNAP. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT HÉTFÕTÕL SZERDÁIG FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN A KÉT TATABÁNYAI LEHAJTÓ KÖZÖTT. BUSZSÁVOKAT JELÖLNEK KI AZ ÜLLÕI ÚTON A NAGYVÁRAD TÉR ÉS A HATÁR ÚT KÖZÖTT A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA MIATT. OMSZ: VIHAROS SZÉLLEL KEZDÕDIK A HÉT, ZÁPOR, HÓZÁPOR IS ELÕFORDUL, HAJNALBAN MÍNUSZOKRA, NAPKÖZBEN PEDIG 10 FOK ALATTI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI.