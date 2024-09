Nemi erőszak tarkítja a magyarellenes román párt történetének képét

Az erőszakot követően a lány szeptember 16-án elhagyta a tábort és feljelentést tett a rendőrségen, ahol bűnvádi eljárást indítottak. Az áldozat meg is nevezte a három elkövetőt: Georgian Negară (35 éves), Valentin Ghinea (34) és Alexandru Mihai Ene (31), mindannyian az AUR Ialomița megyei tagjai és aktivistái. A lány elmondása szerint a hotel térfigyelői kamerái is rögzítették, amint Georgian Negară bevonszolja a szobájába a láthatóan erősen ittas kiskorút, aki mintegy 35 múltán zavartan hagyta el a hotelszobát, látszik, amint a telefonját keresi, hogy felhívja az édesanyját, hogy elmondja neki, mi történt. „Alig tudtam állni a lábamon, zavart voltam. Nem tudtam, hová megyek, kivel és miért” – magyarázta a lány a Digi24 hírtelevíziónak. Azt is elmondta, az AUR nyári táborában a nagyobbak folyamatosan alkohollal itatták őket, holott még kiskorúak voltak.- a Maszol.ro portálról.

