Ennek megoldására további majdnem négy milliárd eurós támogatást kért a német védelmi minisztérium a szövetségi kormánytól, Ukrajna számára - számolt be róla a Bild. A napilap cikkéből az is kiderül, hogy Berlin idén már több mint 7 milliárd segélyt nyújtott Kijevnek.

