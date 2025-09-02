Keresés

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

2025. szeptember 02., kedd 20:39 | MTI
katonaság Ukrajna Friedrich Merz Urusla von der Leyen

Az Európai Unió nem illetékes a kijevi vezetésnek nyújtandó katonai támogatást illető kérdésekben - jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök biztonsági garanciákkal kapcsolatos nyilatkozatára reagálva.

Merz a Sat.1 német kereskedelmi televíziós csatorna műsorában leszögezte, hogy Ukrajna katonai támogatásának kérdése az úgynevezett tettrekészek koalíciójához tartozó országokra tartozik.

Korábban hasonló bírálatot fogalmazott meg Boris Pistorius német védelmi miniszter von der Leyennek a Financial Times című lapban vasárnap megjelent interjúja nyomán, amelyben az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy "meglehetősen pontos tervek" készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről.

Merz közölte, hogy - "legalábbis Németországban" -

nincsenek ilyen kézzelfogható tervek a katonai szerepvállalásról. Hangsúlyozta, hogy hosszú távú biztonsági garanciákról csak akkor születhet döntés, ha létrejön egy tűzszünet vagy békemegállapodás.

Úgy fogalmazott, hogy még tűzszünet esetén is "komoly fenntartásai" lennének német csapatok telepítéséről, és ehhez amúgy is a német parlament jóváhagyására volna szükség. A békefenntartók telepítése mindemellett nagyban függene attól is, hogy milyen megállapodás jön létre Oroszországgal.

"Még mindig nagyon-nagyon sok akadályt kell áthidalni, valószínűleg elég hosszú idő alatt"

- tette hozzá.

A tettrekész országok koalíciójának mintegy 30 tagja a tervek szerint csütörtökön Párizsban ül össze elősorban az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megvitatására.

