Németország odáig jutott, hogy Romániából vásárol gázt

Az osztrák OMV megállapodott a német Uniperrel, ennek értelmében 2027-től fekete-tengeri gázzal látja el a német szolgáltatót. Az ötéves, 15 terawattórás (1,35 milliárd köbméter) üzlet, mely a Neptun Deep projektből szállít földgázt, akkor érkezik, amikor véget értek az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítások.

A német gázellátást nem oldja meg az ügylet, de a beruházás számára fontos. A megállapodás a tavalyi német import mindössze 1,5 százalékát fedezi, ám ez az első ügylet, amely megalapozza a mélytengeri projektet – írja a Reuters. A Neptun Deep várhatóan 2027-ben kezdi meg a termelést, és mintegy százmilliárd köbméter kitermelhető földgázt tartalmaz, amivel az Európai Unió egyik legnagyobb gázlelőhelye.

Amikor a mező elkezdi a termelést, Románia lesz az unió legnagyobb gáztermelője, és nettó exportőrré is válik. Az OMV többségi tulajdonában álló OMV Petrom, melyben a román államnak is 20,7 százalékos részesedése van, először 2012-ben jelentette be, hogy 42-84 milliárd köbméter földgázt talált. A Neptun Deep mező mintegy tíz évig bírja a csúcstermelést

Az OMV Petrom és a román állami Romgaz, melyek a projekt 50-50 százalékos tulajdonosai, 2023-ban jelentették be a projekt elfogadását. A tervek szerint a mező termelése évi 8 milliárd köbméterrel éri majd el a csúcsát, ez körülbelül tíz évig lesz tartható, és közel duplájára növeli majd Románia gáztermelését. Noha a termelők külön szeretnék értékesíteni a kitermelt földgázt, a román törvények értelmében a kormánynak elővásárlási joga van. A vállalatok szerint a Fekete-tenger Romániához tartozó része még további felfedezések lehetőségét kínálja, akár 200 milliárd köbméter készlet erejéig, ami tovább diverzifikálhatja a régió ellátását.

