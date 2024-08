Németország és Ausztria veszélyes irányba tart, Magyarország saját utat válasz

A tömeges bevándorlás esetén az oktatásban nagyobb hatással lehetnek a migránsok a befogadó országra, mint az ország rájuk, ez pedig átalakíthatja a kulturális alapokat – figyelmeztetett Szakos Enikő, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének kutatója, akit annak kapcsán kérdeztünk, hogy az osztrák statisztikai hivatal adatai alapján a Bécs környéki tanköteles gyerekek egy része nem beszél németül. A Nemeskürty István Tanárképző Kar osztályvezetője németországi adatokat is hozzáfűzött: a tavaly első osztályba lépő diákok 16 százaléka nem beszélte az ország nyelvét, 63 százaléka pedig arról számolt be, hogy otthon egyáltalán nem kommunikál a családjával németül.

