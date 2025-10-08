Németország bővíti Eurofighter harci flottáját

Megosztás itt:

A védelmi minisztérium közölte, hogy a költségvetési bizottság 14 beszerzési projektet hagyott jóvá összesen 7 milliárd euró értékben,

ebből 3,75 milliárdot fordítanak majd az Eurofighterekre.

A német költségvetési szabályok értelmében a 25 millió eurót meghaladó katonai beszerzéseket a költségvetési bizottságnak jóvá kell hagynia a szerződések megkötése előtt.

A német hadseregnek jelenleg 138 Eurofighter harci repülőgépe van. A Politico című lap értesülése szerint a 20 új Eurofightert 2031 és 2034 között adják majd át.

A német-francia-spanyol fejlesztésű Future Combat Air System (FCAS) nevű légiharcrendszer a tervek szerint várhatóan 2040-re felváltja az Eurofighter harci repülőket. Az FCAS az elképzelések szerint több lesz harci repülőgépnél, mert felfegyverzett, illetve fegyver nélküli drónokkal párosítva fog működni.