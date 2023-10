Németország az erkölcsi lejtőn – Legalizálják a kábítószert

Megosztás itt:

„A németországi marihuána-legalizációs tervezet veszélyei Magyarországra nézve” címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést és előadást a Drogkutató Intézet (DKI) és a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A beszélgetés apropóját az adta, hogy Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter nyár közepén jelentette be, hogy kormányuk a marihuána termesztésének és fogyasztásának úgynevezett ellenőrzött legalizálását javasolta. A tervezet szerint a kannabisz birtoklása 25 grammig és a termesztése is legális lesz, fejenként három tő kendernövény erejéig. Az úgynevezett kannabiszklubok egyszerre legfeljebb 25 gramm, havonta összesen 50 gramm kannabiszt értékesíthetnek tagjaiknak.

A beszélgetésben részt vett Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet igazgatója, Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Drogmegelőzési Központ osztályának vezetője, Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója, valamint Ozsváth Kálmán, a Drogkutató Intézet vezető elemzője.

Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet igazgatója szerint semmi meglepő nincsen a német kormánynak ebben az intézkedésében, hiszen egy zöld és balliberális kormánya van az országnak. Ugyanakkor kitért arra is, hogy soha nem volt olyan elutasított kormánya az országnak, mint a jelenlegi, hiszen alig van olyan intézkedése a kormányzatnak, amellyel a németek nagy többségükben egyet tudnának érteni.

Ennek a kormánynak párttöbbsége van, de társadalmi nincsen

– fogalmazott a német politikai szakértő.

Ozsváth Kálmán, a Drogkutató Intézet vezető elemzője a droglegalizáció három fázisát mutatta be. Az engedélyeztetés első szakaszában mindig gyógyító „szándékkal” vonják forgalomba a tudatmódosítókat, orvosi rekreációs céllal. A második fázisban az úgynevezett könnyű drogokat – ide tartozik a marihuána is – legalizálják, majd az utolsó fázisban már az úgynevezett kemény drogok forgalmazása, terjesztése és fogyasztása is megengedett. Ilyen kábítószer például a heroin, a kokain vagy éppenséggel az extasy. Szerinte korunk egyik legnagyobb problémáját az is jelenti, hogy számos helyről, legfőképpen filmekből, sorozatokból és a közösségi médiából kapjuk (legtöbb esetben a fiatalabb nemzedék) az érzékenyítést. Véleménye szerint, ha Németország engedélyezi a drogok szabad vásárlását és terjesztését, az nemcsak magára nézve járhat következményekkel.

Németország ezzel egész Európát veszélybe sodorhatja, hiszen nincsenek belső határaink, nincsen már a klasszikus, korábbi határrendészet, ami ellenőrizne

– fogalmazott Ozsváth Kálmán.

Beszédében arra is kitért, hogy Volodimir Zelenszkij jelenlegi ukrán elnök már 2019-ben a kannabisz elfogadása mellett kampányolt, és pont ebben az évben, pár hónappal ezelőtt az ukrán parlament el is fogadta a marihuana legalizációját. Döntését azzal magyarázták, hogy a tudatmódosító hatása segít a traumák és fájdalmak – lelki és testi értelemben egyaránt – enyhítésében. A vezető elemző szerint egyetlenegy megoldás tudná ezt a kérdéskört megoldani: a teljes tiltás.

