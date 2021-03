Németország április 18-áig fenntartja a szigorú korlátozásokat

Két új koronavírus elleni vakcinát engedélyezett az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet - jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, a közeljövőben a kínai CanShino és a Covishield, az AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott vektorvakcinája is elérhető lesz Magyarországon. A CanSino vakcinával oltották be a kínai hadsereget - közölte Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Brüsszel hazudott a vakcinák beszerzése kapcsán, amikor az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy valójában a gyártókkal a tagállamok szerződtek, és nem Brüsszel - hangsúlyozta Ómolnár Miklós Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Bors főszerkesztője közölte: megpróbálják letagadni ezeknek a szerződéseknek a puszta létét, szerinte egy felelősség elhárítási mechanizmus indult meg. A magyarok több mint kétharmada tervezi beoltatni magát vagy már be is oltották – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Családügyi civil szervezetekkel tanácskozott Orbán Viktor az Egyszülős Központ budapesti épületében. Az országot nemcsak gazdaságilag kell újraindítani, az országnak vissza kell nyernie az életkedvét és a magabiztosságát is - mondta a miniszterelnök. A modellváltó intézményekbe többen szeretnének bejutni, a tavalyihoz képest 11 százalékkal többen jelentkeztek a felsőoktatásba - mondta Hankó Balázs Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Az európai uniós forrásokat a lehető legnagyobb hatékonysággal a családok és a gazdaság javára kell felhasználni - mondta Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. Magyarország az idén minden eddiginél nagyobb összeget fordít kutatás-fejlesztésre, innovációra a magyar költségvetésből - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Fenntarthatatlan a második világháború óta kialakított életforma, és ahhoz, hogy ne essen szét a teremtett világ, globálisan és az egyén szintjén is tenni kell - mondta Áder János köztársasági elnök a Mária Rádiónak. Belebukott az egyre növekvő korrupciós botrányba Frank Engel luxemburgi politikus, aki az elmúlt években a magyar kormány egyik legkeményebb bírálója volt az Európai Unióban - közölte az M1. Elfogadhatatlanok az uniós szankciókra adott kínai válaszintézkedések, amelyek szerint Peking uniós diplomatákat és intézményeket sújt megszorító intézkedésekkel - jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. A világon 123,6 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az olasz miniszterelnök Róma, Párizs és Berlin együttműködésével akarja felgyorsítani az Európai Unió oltási ütemezését sajtóértesülések szerint, miközben Olaszországba várják az orosz vakcinát fejlesztő moszkvai Gamaleja intézet delegációját. Ausztriában a várakozásokkal és a kormány korábbi terveivel ellentétben húsvét előtt nem lesznek további nyitások a koronavírus-járvány miatti korlátozások tekintetében - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Spanyolország 55-ről 65 évre emeli az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag alkalmazásának korhatárát - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter. Szeptember óta nem mért mélypontra csökkent a Covid-19 betegség okozta halálozások száma Nagy-Britanniában, koronavírus elleni oltásban eddig több mint 30 millióan részesültek. Több mint 250 milliárd font veszteséget okozott az elmúlt egy évben a brit gazdaságnak a koronavírus-járvány - áll az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely tanulmányában. Az Egyesült Államokban eddig összesen több mint 126,5 millió adag koronavírus-vakcinát adtak be. Körülbelül minden negyedik - csaknem 83 millió - ember kapott legalább egy adag vakcinát, és körülbelül 45 milliónak mindkét dózist beadták. Megszavazta az Albin Kurti vezette új koszovói kormányt a pristinai parlament. Március 29-ig érvényben maradnak a korlátozó intézkedések, a rendőrség szigorúan ellenőrzi a járványügyi szabályok betartását - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Nem sikerült negyeddöntőbe jutnia a magyar férfi párbajtőrcsapatnak a kazanyi világkupán, ezzel eldőlt, hogy lemarad a tokiói olimpiáról. Két győzelemmel negyeddöntőbe jutott a Szász-Kovács Emese, Kun Anna, Muhari Eszter, Büki Lili összeállítású csapat a párbajtőrözők kazanyi világkupaversenyén. A magyar női kézilabda-válogatott ellenfele Olaszország csapata lesz a világbajnokság áprilisi selejtezőjében.