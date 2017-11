Németország a világ első számú bevándorlóországa lett - írja a német Die Welt. 2015-ben például kétszer annyian érkeztek ide, mint a klasszikus bevándorlóországnak számító Egyesült Államokba. Habár a német kormány mindent megtesz az érkezők integrációjáért, a migránsok egy csoportja kieshet a rostán, aminek jelentős hosszútávú következményei lehetnek. A családegyesítés útján érkezett bevándorlók például rosszabbul képzettek, és nehezebben találnak munkát, mint a többi migráns. Minél később kerülnek be az európai oktatási rendszerbe, annál kisebb az esélyük az integrációra. Gyakran az elvárhatónál rosszabbul illeszkedtek be a német társadalomba a bevándorló családok nő tagjai is. Mivel általában ők nevelik a gyerekeket, ez veszélyeztetheti a következő generáció integrációját.

Vannak olyan afrikaiak, akik visszatérnek Európából hazájukba, mert ott nagyobb esélyt látnak a boldogulásra - írja a Neue Zürcher Zeitung. A svájci konzervatív lap bemutat egy szenegáli mérnököt, Amadou Cissé Diát. A férfi Franciaországban tanult, de végül visszament hazájába, ahol cégeknek dolgozott, majd saját vállalatot alapított. A férfi szerint árulás lett volna, ha Franciaországban marad, és morális kötelezettségének érezte, hogy hazájában kamatoztassa Európában szerzett tudását. Szerinte a fekete kontinens hatalmasat fejlődhetne, ha a képzett afrikaiak visszatérnének hazájukba. Sok fiatal azonban annak ellenére is Európába vágyik, hogy már ott sem rózsás a helyzet. A férfi Szenegálban jobban be tud illeszkedni, mint Európában, és a családja is közel van, írja a Neue Zürcher Zeitung.

Beválasztotta a világ harminc legbefolyásosabb tinédzsere közé a Time magazin azt a szaúd-arábiai diáklányt, aki feltalálta a fejkendős hangulatjelet. A 16 éves diáklánynak sikerült elérnie, hogy az Apple ezt a hangulatjelet is felvegye a kínálatába. "Ez fontos az identitásom számára" - mondta a Bécsben tanuló diáklány, aki maga is fejkendőt hord. Szerinte a fejkendős hangulatjel egy lépés az irányba, hogy ünnepeljük a sokszínűséget, és integráljuk az iszlámot a társadalomba. Az Apple nyáron mutatta be új emotikonjait, amelyek között a fejkendős mellett egy jógás, egy hányós és egy szoptató anyás hangulatjel is található - írja az osztrák Die Presse.