Külföld

Németország, a feléledőben lévő egykori katonai szuperhatalom űrfegyverkezésbe fog

2025. szeptember 26., péntek 09:03 | Világgazdaság
NATO Németország Boris Pistorius űrháború eurómilliárdok

Meghökkentő bejelentést tett a feltámadóban lévő egykori katonai szuperhatalom védelmi minisztere. Németország megkezdte a felkészülést az űrháborúra, indulnak az eurómilliárdok, és a NATO-nak is cselekednie kell. Kinek a fenyegetésére hivatkozik Boris Pistorius, azt könnyen kitalálhatjuk.

  Németország, a feléledőben lévő egykori katonai szuperhatalom űrfegyverkezésbe fog

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Deja vu érzése keletkezik a hosszú emlékezetűeknek a német védelmi miniszter, Boris Pistorius csütörtöki bejelentését olvasva, másoknak science fiction filmes emlékeik ébrednek fel. Németország, a feléledőben lévő egykori katonai szuperhatalom űrfegyverkezésbe fog, indulnak az eurómilliárdok, sőt tízmilliárdok, és a tekintélyes kormánytag a NATO-t is sürgeti, hogy vegye fontolóra „támadóképességek” kiépítését a világűrben. Ki ellen, könnyen kitalálhatjuk.

A „kilövési pont”: Pistorius osztja a NATO főtitkára, Mark Rutte közelmúltban megfogalmazott aggodalmait, miszerint Oroszország nukleáris műholdellenes fegyvereket telepíthet az űrbe – erről a miniszter  egy berlini űripari konferencián beszélt a Bloomberg jelentése szerint.

Németország eurómilliárdokat költ majd műholdjai védelmére, és a NATO-szövetségeseknek is fontolóra kell venniük, hogy támadóképességekre tegyenek szert a kozmoszban – mondta Pistorius, azt ígérve: az európai hatalom 2030-ig 35 milliárd eurót (41 milliárd dollárt) fordít űrprojektekre, azzal a céllal, hogy ellenállóbbá tegye a katonai űrrendszereket a zavarásokkal és támadásokkal szemben.

A műholdhálózatok ma a modern társadalmak Achilles-sarkát jelentik. Támadásuk egész országokat képes megbénítani. Tudjuk, hogy a jövő konfliktusai már nem fognak a Földre korlátozódni. Nyíltan zajlanak majd a világűrben is – indokolt. 

Fotó: Shutterstock

 

