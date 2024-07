Németh Zsolt: Jobb pályán az idei rendezvény mottója + videó

A külügyi bizottság elnöke kiemelte: a béke gondolata önmagában nem elég, a megvalósulása azon múlik, van-e megfelelő politikai erő és befolyás. A Patrióták Európáért frakció megalakulása egyfajta fordulatot jelez Európában, hosszú ideje "benne van a levegőben" a nemzetközi jobboldal megerősödése, és ez nem is lehet vita tárgya az európai parlamenti választások függvényében - mondta. Az új frakció feladatának nevezte a közösségi, nemzeti és egyéni alapjogok védelmét. A tömörülés az Európai Parlament harmadik erejévé, "élcsapattá vált" - vélte. Fontosnak tartotta, hogy az új frakcióban az általános alelnöki posztot Gál Kinga tölti be.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta: nagyon fontosnak tartják a mostani politikai körülmények között is azt az elvet, hogy jobb párbeszédet folytatni, mint konfrontációba bocsátkozni. Tusványos fő ereje, hogy mindig is a kooperáció, a párbeszéd és nem a konfrontáció, a monológ volt a sajátja - állapította meg.

