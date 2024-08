Németh Zsolt: Az AUR nevű párt magyarellenességből próbál tőkét kovácsolni az erdélyi közéletben + videó

Németh Zsolt megjegyezte: választási évben vagyunk és az erdélyi közéletben előretört egy olyan párt, az AUR, ami a magyarellenességből próbál tőkét kovácsolni. Az ilyen megnyilvánulásokkal szemben az erős és egységes magyar képviselettel lehet küzdeni. Tavasszal 6,5 százalékos eredményt ért el a RMDSZ úgy, hogy szövetséget kötött az erdélyi magyarság képviselőivel. Az egység adja az erőt, s az őszi választásokon meg kell tudni ismételni az EP-voksolás eredményét. A Fidesz-alapító, aki a Tusványos Szabadegyetem kezdeményezője is, megjegyezte: természetes, hogy az RMDSZ-en belül is vannak hajlékonyabb és karakteresebb politikusok.

“Az elmúlt 110 év nem volt könnyű nekünk, magyaroknak Erdélyben, így kell értékelni a győzelmeinket és veszteségeinket” – mondta Antal Árpád, hozzátéve: a csíkszeredai országos csendőrbázis ügye 1996-ban indult, most a bíróság jogerősen is szabad utat adott az építkezésnek, szemben a katolikus egyház és a földtulajdonosok keresetlevelével.

