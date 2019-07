Németh Szilárd: Európa számára a migráció több évtizedre a legnagyobb kihívás lesz

Kásler Miklós közölte: a jövő évi költségvetés középpontjában a családok állnak, a kormány 2010 óta megduplázta a családok támogatását, és ezen támogatások a GDP 4,6 százalékát teszik ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó területek mindegyikére több forrás jut jövőre - mondta az emberi erőforrások minisztere. Július elseje óta már 12 ezernél is több család igényelte a babaváró támogatást, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását vagy a kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségét - jelentette be Novák Katalin. Kilép az ellenzéki összefogásból Törökbálinton az MSZP - erről a lakókat szórólapon értesítette a szocialisták helyi szervezetének elnöke. Az ellenzéki politikusok egy része arra a felismerése jutott, hogy a magyar társdalom túlnyomó többsége hagyományos értékrenddel bír társadalmi értelemben – mondta Híradónknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. A baloldal keresztény-konzervatív imázzsal és üzenetekkel kampányoló politikusokkal szövetkezve próbál szavazatokat nyerni - közölte Törcsi Péter. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint az ellenzék konzervatív retorikája hiteltelen. Közel 190 millió forintos beruházás nyomán megújult pszichiátriai gondozót és orvosi rendelőket avattak Csepelen. A matematikán kívül szinte minden tantárgyból jobb eredménnyel zárult az idei érettségi, mint a tavalyi - írja a Magyar Nemzet az Oktatási Hivatal honlapján elérhető adatokra hivatkozva. Új töltősort adtak át az energiaitalokat gyártó, magyar érdekeltségű Hell Energy szikszói gyárában. Az átadási ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: a kormány arra törekszik, hogy a munkát terhelő adók csökkentése, a szakképzés fejlesztése és a javuló befektetési környezet révén tovább erősítse a Magyarországon működő vállalkozásokat. Több mint 691 milliárd forintot már eljuttattak a kedvezményezettekhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program csaknem ezermilliárd forintos keretéből – közölte Vitályos Eszter államtitkár. Egy friss tanulmány szerint az úzvölgyi temetőben eltemetett, románnak tekintett katonák közül több nem szolgált a román hadseregben, így a dokumentum a magyar fél igazát támasztja alá - közölte Pászkán Zsolt Románia-szakértő. Példátlanul durva lépéseket tettek az ukrán hatóságok azért, hogy a kárpátaljai magyarságot eltántorítsák a vasárnapi országgyűlési választásoktól - jelentette ki Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: néhány napja kommandósok törtek rá olyan magyar családokra, akik támogatják a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget. Semmilyen geopolitikai játszma oltárán nem áldozható fel a kárpátaljai magyarság – mondta Menczer Tamás a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Tájékoztatásért és Magyarország Nemzetközi Megjelenítéséért felelős államtitkár közölte: a magyar emberek nem kérnek a bevándorlásból, amíg ez a kormány vezeti Magyarországot betelepítési kvótát nem fogadnak el. Naponta 11 keresztényt ölnek meg a világon hite miatt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, a vallásszabadság előmozdításáról tartott második konferencián. Az Európai Bizottság a Törökországban tartózkodó menekültek és az őket befogadó helyi közösségek szükségleteinek támogatására 2016-ban megítélt 6 milliárd eurós forrás következő, 1,41 milliárd eurós részletének folyósításáról döntött. Egészségügyi dolgozókat és egy tolmácsot vettek őrizetbe a görög hatóságok, mert hamis orvosi igazolásokkal akadályozták meg migránsok kitoloncolását - a gyanúsítottakat csalással, zsarolással, szolgálati mulasztással és bűnszervezeti tagsággal vádolják. Megszavazta az új miniszterek kinevezését rendkívüli ülésén a zágrábi képviselőház - a kormányátalakítás után hét új minisztere és két új miniszterelnök-helyettese lett a horvát kormánynak. Lemondott Ramush Haradinaj koszovói kormányfő, mert az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság gyanúsítottként idézte be. A hágai legfelsőbb bíróság közölte: részben Hollandia is felelős az 1995-ös srebrenicai mészárlásért - a törvényszék szerint a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső 300 bosnyák férfit a szerb erőknek. A gibraltári legfelsőbb bíróság további harminc nappal meghosszabbította a Grace 1 nevű iráni tartályhajó lefoglalását. Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit olajszállító hajót – a Stena Impero nevű tankert a Hormuzi-szorosban tartóztatták fel. Robbanás rázta meg az afgán fővárost - a kabuli egyetem egyik bejáratánál elkövetett merényletben 6 ember meghalt és 27 megsebesült. Tüntetők közé hajtott autójával egy férfi Brazíliában - egy ember meghalt. Robbanás történt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány egyik gázüzemében - többen megsérültek. Egyéves feltételes szabadágvesztésre, fejenként 100 ezer korona (1,3 millió forint) pénzbüntetésre ítélte és öt évre kitiltotta Csehországból a prágai belvárosi bíróság azt a két német turistát, aki néhány napja festékszóróval graffitit mázolt. Bangladesben több százezer embernek kellett elhagynia otthonát az árvizek miatt. 5,1-es erősségű rövid ideig tartó földrengés rázta meg Athén környékét. Meghalt Heller Ágnes - a filozófus 90 éves volt. A jövő héten ismét hőhullám érheti el Nyugat-Európát - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség D. Csaba szerb-magyar kettős állampolgár ellen. Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt tíz év fegyházra, illetve két és fél év börtönre ítéltek azt a két fogvatartottat, akik 2017-ben áramot vezettek zárkájuk ajtajába. Milliárdos csalás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet tagjai ellen Kecskeméten. Traktorral felborult és meghalt egy férfi a Tolna megyei Alsópélpusztán. Nyilvános ülést tart július végén a Kúria a dunai hajóbaleset miatt meggyanúsított hajóskapitány óvadékának, illetve bűnügyi felügyeletének törvényessége ügyében. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. A párbajtőröző Siklósi Gergely aranyérmet szerzett a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23:5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmein. Rasovszky Kristóf feladta a küzdelmet a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. A magyar válogatott 29:27-re legyőzte Oroszország csapatát a női junior kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében. Varga Csaba, a Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar hegymászója felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára. Az olasz élvonalbeli Pallacanestro Reggianában folytatja pályafutását Vojvoda Dávid válogatott kosárlabdázó. A győri ETO Parkban fogadja a román Universitatea Craiova csapatát jövő csütörtökön a Budapest Honvéd a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában.