Német szakíró: Orbán küldetése megér egy próbát

Hozzáteszi: az is pozitívum, hogy Orbán betartotta a rendet. Mielőtt Oroszországba utazott volna, találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A magyar miniszterelnök tehát reálpolitikai megközelítést követ békeküldetésével, nem úgy, mint például a német kormány és az EU, derült ki.

Azzal azonban, hogy Orbán Viktor egyedül ment, az EU-t is leleplezte, hangsúlyozta. Ursula von der Leyen és Olaf Scholz német kancellár többször hangsúlyozta, hogy Putyinnal nem lehet tárgyalni. Ebben az EU is egyetértett. „Orbán most odarepül, Putyin fogadja őt. Ez cáfolja azt, amit az európaiak állítanak” – folytatja Reitz.

