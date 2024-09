Német köztévé: politikai okokból menekülnek Magyarországra németek

Megosztás itt:

A lap szerint a moderátor felkonferáló szövegében jelezte: azért költöznek németek Magyarországra, mert odahaza "túl liberális a politika", különösen a menekültpolitika.

"Sok németnek Magyarország időközben bevándorlási célponttá vált"

- tette hozzá a moderátor a lap szerint.

Közölték, hogy a Magyarországról tudósító riporternő, Anna Tillack úgy fogalmazott: "időközben a Balatonon egyre növekvő német közösség van, és az igény egyre csak nő", legalábbis ezt tudta meg Herold Barbara ingatlanközvetítőtől, aki balatoni ingatlanokat értékesít németeknek.

"Németországban már nem érzik magukat otthon, nem úgy vannak a dolgok, ahogy szeretnék"

– mondta Herold Barbara a riporternek az anyagban.

Mint írták, a riporter meglátogatta a Rebs családot is; a bajor férj, a berlini feleség és gyermekük Rosenheim környékéről költöztek a Balatonhoz, mert fontos volt számukra a biztonság. A családfő, Stefan a riportban elmondta: "itt nagyobb biztonságban érezzük magunkat", otthon már nem merte elengedni feleségét, gyerekét egyedül a közeli városba a migráció miatt. Dicsérte a magyar kormány külpolitikáját is: "amit Orbán Viktor külpolitikailag csinál, azt egyszerűen jónak tartom", hogy "itt a magyar az első, és ez jól van így".

A riporternő a Mandiner szerint hozzáfűzte: "Orbán Magyarországán alig van migráció. Az keresztény, heteroszexuális, és legfőképpen fehér".

A kisfilm egy balatoni piacon fejeződik be, ahol a német köztévé stábja multikultit ugyan nem talált, de folyton német szót hallott, és más kivándorlókkal is találkozott. Egy nő közölte a riporterrel: "én már nem megyek vissza, nem is látogatok el többé Németországba. Németországtól rosszul vagyok".

Egy férfi pedig azt jelezte, hogy "nekem a zöld politika nem tetszik, nekem a vörös politika nem tetszik, nekem nem tetszik, hogy külföldre megy az összes pénz". Egy dolgot azonban jónak tart a német politikában: a nyugdíját - áll a cikkben.