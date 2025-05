Német kancellár: Ukrajna mostantól az oroszországi katonai állások megtámadásával is megvédheti magát + videó

Megosztás itt:

Az Egyesült Királyság és Franciaország után Németország is feloldotta a korlátozásokat az Ukrajnának szállított fegyverek hatótávolságára vonatkozóan. Erről a német kancellár közösségi média oldalán számolt be hétfő este. Az intézkedés lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy akár orosz területen lévő katonai célpontokat is támadhasson.

A német külügyminiszter a korlátozások feloldása előtt még arról beszélt, hogy Németország békét szeretne.

Ukrajna egyébként korábban már kapott nagy hatótávolságú rakétákat, illetve robotrepülőgépeket az Amerikai Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól és Franciaországtól.

A korlátozások enyhítése 2024 végén kezdődött, amikor a Biden-adminisztráció és más szövetségesek engedélyezték Ukrajnának, hogy hosszú hatótávolságú rakétákat használjon az orosz határrégiókban lévő katonai célpontok ellen.

Fotó: Shutterstock