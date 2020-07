Német igazságügyi miniszter: Döntő jelentőségű a demokrácia és a jogállamiság megerősítése

Neveket vágtak le a nemzeti konzultációs ívekről - erről számolt be a Hír Tv egyik nézője. A Veresegyházon készült fotókon az látható, hogy egy DK-s aktivista 10-15 ívet dobott a kukába. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint jogilag aggályos, ha a DK-s aktivisták összegyűjtik a konzultációs íveken szereplő adatokat. A baloldal nem segítette a járvány elleni védekezést, most pedig a gazdaság újraindítását és a családok támogatását támadják - jelentette ki Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A vírusfertőzésnek nincs még vége, és nem lehet megjósolni, hogy mikor lesz a második hulláma - mondta az emberi erőforrások minisztere a Facebookon közzétett interjúban. Kásler Miklós szerint azonban, ha a lakosság fegyelmezetten betartja a higiéniai szabályokat, akkor a kormány védekezési intézkedéseivel együtt jelentősebb második hullámra nem kell számítani. A miniszter beszélt a szociális ágazat béremeléseiről is. Hat újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4189 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 589 fő, 2860-an már meggyógyultak. A jövő évi költségvetés megalapozott, de a koronavírus-járvány miatt nagyobb kockázatokat tartalmaz, mint az ezt megelőzőek - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. Kovács Árpád közölte a költségvetés 3,3 százalékos GDP arányos államadósság csökkenéssel számol, ami azt jelenti, hogy a stabilitás akkor is biztosított, ha nem annyira „fényesen alakul a program”. A baloldalhoz köthető Hírklikk nevű oldalra tolja a felelősséget az állítólagos csodamasina lobbistája. Németh Károly korábban a Hírklikkben megjelent interjú szerint azt mondta, hogy már hazánkban is elérhető az a műszer, amely mindössze nyolc perc alatt kimutatja a koronavírus jelenlétét, ám a kormány mégis a korszerűtlen gépeket vásárolja meg. Titkosították az átláthatósági megbízott díjazását Újbudán - erről számolt be a Mi Hazánk Mozgalom kerületi önkormányzati képviselője. Novák Előd elmondta: a DK-s polgármester, László Imre még a képviselői betekintési jogát sem biztosítja a közmegbizatási szerződésekbe, ezért közérdekű adatigényléssel fordul az önkormányzathoz. A válság ellenére sem nőnek a lakosság és a kisvállalkozók adóterhei, a többletterheket elsősorban a tőkeerős csoportoknak kell vállalniuk - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az iskolai erőszak terén az ország északkeleti régiója magasabban reprezentált, mint a többi - mondta az oktatási államtitkár. Maruzsa Zoltán közölte: az ország minden részében vannak olyan oktatási intézmények, ahol megalapozott az iskolaőrség bevezetése. Húsz új bölcsőde jön létre 350 új férőhellyel a kormány 2 milliárd forintos támogatásával - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Rendkívül népszerű a falusi csok, a családok élnek a támogatási lehetőséggel - értékelte a program első évét a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár kiemelte: egész Európában nincs még egy ilyen támogatási rendszer, „egyedülálló és példaértékű” a falusi családi otthonteremtési kedvezmény konstrukciója. ITM: Augusztus végéig mintegy négyezer vállalkozás kaphatja meg a számára megítélt támogatását a Gazdaságvédelmi akcióterv vállalkozások technológiai megújítását segítő két programjának pályázatán. Folytatódnak a honvédelmi fejlesztések - mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor közölte: jövőre 162 milliárd forinttal magasabb lesz a honvédelmi költségvetés, és a 778 milliárd forint 25-30 százalékát fejlesztésekre fordítják. Mintegy negyven településre mennek el a szűrőbuszok idén, a program keretében a szakemberek több mint ötezer ember szűrését végezhetik el - közölte Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos. Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan közös tulajdon megszüntetése januártól - mondta Nagy István agrárminiszter. Míg a bankok közötti forintátutalások 2,6 százalékkal csökkentek éves összevetésben az első negyedévben, addig a forintszámlákról külföldre irányuló átutalások száma dinamikusan nőtt - írta a Világgazdaság. A keleti partnerség az Európai Unió egyik legfontosabb politikája - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tbilisziben. Szijjártó Péter David Zalkaliani georgiai külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a koronavírus-világjárványt követően egy új világrend jön létre új erőviszonyokkal. Orbán Viktor gratuláló levelet írt Andrej Plenković horvát miniszterelnöknek, a Horvát Demokratikus Közösség elnökének a párt választási győzelméhez. Orbán Viktor jelezte: készen áll a Közép-Európa megerősítését célzó stratégiai párbeszéd folytatására. Davor Bernardic, a horvát ellenzéki Szociáldemokrata Párt elnöke pártja választási veresége után bejelentette, hogy lemond a vezetésről, és nem indul a pártelnöki tisztségért. Magyarország Közép-Európa részeként jelentős orosz, kínai és amerikai érdeklődésre tart számot - mutatott rá David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy amerikai rádiós beszélgetős műsorban. A migránsoknak fenntartott karanténhajó eltávolítását követelte a szicíliai Porto Empedocle polgármestere, miután újabb 180 fős migránscsoportot készülnek áthelyezni az olasz kikötővárosban állomásozó karanténhajóra. A világban 11,5 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a gyógyultaké meghaladta a 6,1 milliót. Ismét ezer fölé emelkedett a még kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma Ausztriában. Bulgária július végéig meghosszabbítja országosan a járványügyi szükséghelyzetet - jelentette be az ország egészségügyi minisztere. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében az izraeli kormány rendkívüli ülésén jóváhagyta, hogy azonnali hatállyal bezárják a rendezvénytermeket, a bárokat és klubokat, a konditermeket és az uszodákat. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6611-gyel 687 862-re emelkedett. Brazíliában 26 051-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek, és 602-vel az elhunytak száma az elmúlt 24 órában. Az ausztráliai Victoria állam július 7-től határozatlan időre lezárja az ország legnépesebb tagállamával, Új-Dél-Wales-szel közös határát a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Feltételezett iszlamista szélsőségesek nyitottak tüzet az ENSZ egyik segélyszállító helikopterére Északkelet-Nigériában, megölve annak két civil utasát. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász célpontjaira, válaszul a palesztin területről korábban kilőtt rakétákra. Legalább tíz orvost és hat újságírót vettek őrizetbe az egyiptomi hatóságok, mert bírálták Abdel-Fattah asz-Szíszi egyiptomi elnök kormányának koronavírus-járványra adott válaszait - írta az AP amerikai hírügynökség jogvédő csoportokra hivatkozva. Több száz kilogramm drogot találtak egy teherautón a mexikói Yucatán-félszigeten egy lángokban álló kisrepülőgép közelében - közölte a mexikói hadsereg. 91 éves korában elhunyt Ennio Morricone olasz zeneszerző. Karrierje során több mint 500 film zenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. Embereket csempésző, szervezett bűnözői csoport 28 tagját vették őrizetbe a Kanári-szigeteken - Marokkóból gumicsónakokon szállítottak migránsokat a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoportra. 273 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Emberkereskedelem és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy 13 tagú bűnszervezet ellen, amely magyar nőket kényszerített prostitúcióra itthon és külföldön – közölte a Fejér Megyei Főügyészség. Fegyveres rablás miatt tartóztattak le két férfit, akik fiatalokat raboltak ki a vasi megyeszékhely főterén szombat hajnalban. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség egy házaspár ellen, mert a férj és a feleség a 2014-es országgyűlési választások alkalmával 117 millió forintot elcsalt az általa létrehozott párt állami támogatásából. Az MTI információi szerint a Seres Mária Szövetségesei elnevezésű pártról van szó. „Bontsa a vonalat!” címmel indított kampányt a rendőrség Pest megyében az úgynevezett unokázós csalások kivédésére. A Nébih csaknem 236 tonna terméket vont ki a forgalomból a Tiszavasvári székhelyű Brojlert Kft.-nél. NAV: Több mint tízezer darab hamis márkajelzéssel ellátott ruhaneműt találtak a pénzügyőrök egy magyar kamionban az M43-as autópályán, a mintegy 300 millió forint értékű szállítmányt lefoglalták. Halálra gázolt a vonat egy embert Aszódnál - közölte a Mávinform. Több mint százezer hektáron, csaknem négyszázhatvan településen folytatódik a héten a szúnyoggyérítés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Távozik posztjáról Joan Carrillo, a labdarúgó OTP Bank Ligában ezüstérmes MOL Fehérvár FC vezetőedzője. Csécsei Zoltán és Lubics Szilvia győzött az Ultra Tisza-tó 126 elnevezésű hétvégi megmérettetésen, amely a nyár első nagy futóversenye volt.