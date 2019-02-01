Német dzsihadistát vontak ki a forgalomból Szíriában

2019. FEBRUÁR 1., PÉNTEK
MEGSZÛNHET A JOBBIK, UGYANIS SNEIDER TAMÁS AZT NYILATKOZTA, ÖSSZEHÍVJÁK A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁT, AHOL ELDÕL A PÁRT SORSA.
A LÉPÉST AZZAL INDOKOLTA, HOGY AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK MEGBÍRSÁGOLTA A JOBBIKOT, ÍGY AZ NEM TUD RÉSZT VENNI AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON.
ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: SNEIDER TAMÁS, A RÁGALMAZÁS, A KÖZVÉLEMÉNY FÉLREVEZETÉSE HELYETT, VÁLLALJA A FELELÕSSÉGET AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT.
AZ ÁSZ A JOBBIK KAMPÁNYPÉNZEINEK ELLENÕRZÉSEKOR SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT, EZÉRT 270 MILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A PÁRTRA.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK PÉNTEK REGGEL TALÁLKOZOTT DAVID B. CORNSTEINNEL, MAGYARORSZÁG AMERIKAI NAGYKÖVETÉVEL.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VOLT MINISZTERELNÖK, A DK ELNÖKE ÚJRA ELISMERTE, HOGY AZ ELLENZÉK EGYÜTT IRATKOZOTT FEL A SOROS-LISTÁRA.
DÖMÖTÖR CSABA: KÜZDENI KELL A "MIGRÁNSBIZNISZ" ELLEN, MEGENGEDHETETLEN, HOGY TÖMEGÉVEL HOZZANAK BEVÁNDORLÓKAT EURÓPÁBA, ÉS EZEN MÉG PÉNZT IS KERESSENEK.
TERDIK TAMÁS BUDAPESTI RENDÕRFÕKAPITÁNY: SZÁNDÉKOS GYÚJTOGATÁS MIATT ÉGETT KI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM IX. KERÜLETI RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUMA.
A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUMI TÛZESET HÁROM FELTÉTELEZETT FIATALKORÚ ELKÖVETÕJÉT ELFOGTÁK, SZABADLÁBON VÉDEKEZHETNEK.
NYILVÁNOSAK A KÉPVISELÕI VAGYONNYILATKOZATOK.
NEM TÖRTÉNT ÉRDEMI VÁLTOZÁS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK VAGYONNYILATKOZATÁBAN, MEGTAKARÍTÁSA 1 MILLIÓ 395 EZER FORINTRA NÕTT.
2018-BAN IS GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖK-FRAKCIÓVEZETÕJE KERESTE A LEGTÖBBET A PARLAMENTI KÉPVISELETTEL RENDELKEZÕ PÁRTOK VEZETÕI KÖZÜL.
TÓTH BERTALAN MSZP-ELNÖK SZERINT NINCS MIT ÜNNEPELNI A KÖZTÁRSASÁG NAPJÁN, MERT MA MAGYARORSZÁGON NINCS KÖZTÁRSASÁG.
AZ LMP MAGYARÁZATOT VÁR A FÕVÁROSTÓL ARRA, HOGYAN LEHETSÉGES, HOGY A RED BULL AIR RACE TERÜLETFOGLALÁSI ENGEDÉLY NÉLKÜL ÁRUL JEGYEKET.
A BM 11 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖZTISZTVISELÕK BÉRÉNEK EMELÉSÉBEN.
1,5 MRD FT-BÓL ÉPÍTENEK ÚJ, HÁZGYÁRI ELEMEKET GYÁRTÓ ÜZEMET KÍNAI BEFEKTETÕK KENDERESEN A KÖZELJÖVÕBEN, AMI SZÁZ ÚJ MUNKAHELYET TEREMT.
A BÍRÓSÁG ELUTASÍTOTTA AHMED H. NYOLCMILLIÓS KÖVETELÉSÉT A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ELLEN.
LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL A ZSIDÓVERÉSSEL HENCEGÕ JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN.
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: 14 TELEPÜLÉSEN KEZDÕDHETNEK MEG A BÖLCSÕDEI FEJLESZTÉSEK, KÖZEL 1,5 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSSAL.
MEGJELENT A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HIVATALOS KIEGÉSZÍTÉSE KÖZÖLTE AZ OKTATÁSI HIVATAL.
BEFEJEZÕDÖTT A ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ FELÚJÍTÁSA, A BETEGEK VÁRHATÓAN MÁRCIUSTÓL VEHETIK IGÉNYBE A MINTEGY 2,3 MRD FT BERUHÁZÁST.
BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL.
2018-BAN TÖBB MINT 100 EZER RÁSZORULÓT TÁMOGATOTT ÉLELMISZER-ADOMÁNYAIVAL A TESCO.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER SZERINT KÉPMUTATÓ AZ EU KÍNA-POLITIKÁJA, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÖSSZEURÓPAI ÉRDEK.
A MAGYAR-PORTUGÁL SPORTKAPCSOLATOKRÓL TÁRGYALT EGY MAGYAR DELEGÁCIÓ LISSZABONBAN - KÖZÖLTE A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM.
AZ RMDSZ ÖT POLITIKUSA NYÚJTOTTA BE HATÁRIDÕIG A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT AZÉRT, HOGY BEFUTÓHELYRE KERÜLJÖN A SZÖVETSÉG EP-JELÖLTLISTÁJÁN.
FRANCIA ÁLLAMTANÁCS: SZÜKSÉGES A RENDÕRSÉGI GUMILÖVEDÉKEK HASZNÁLATA A TÜNTETÉSEKEN.
UKRÁN INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTER: UKRAJNA NEMZETKÖZI PARTNEREIVEL ÚJABB SZANKCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN.
AMELY VÁLASZ A KERCSI-SZOROSNÁL VÉGREHAJTOTT OROSZ AGRESSZIÓRA ÉS AZ AZOVI-TENGEREN TÖRTÉNTEKRE.
A SZLOVÉN GORENJE ÚJ KÍNAI TULAJDONOSA, A HISENSE ELECTRIC HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÓ VÁLLALAT ELBOCSÁJTJA 325 ALKALMAZOTTJÁT.
KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK.
FELMÉRÉSEK SZERINT REKORDÜTEMÛ KÉSZLETFELHALMOZÁSBA KEZDTEK A BRIT IPARVÁLLALATOK A BREXIT KÖZELEDTÉVEL.
IZRAELI LEGFÕBB ÜGYÉSZ: NINCS AKADÁLYA, HOGY MÁR AZ ÁPRILISI VÁLASZTÁSOK ELÕTT NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA DÖNTÉSÉT AZ IZRAELI KORMÁNYFÕ ELLENI BÛNVÁDI ELJÁRÁSBAN.
KIKÖTÕIK MEGNYITÁSÁRA ÉS A TENGERI MENTÉSEN DOLGOZÓ MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA SZÓLÍTOTTÁK FEL AZ EU-T SEGÉLYSZERVEZETEK.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÓRIÁSI ELÕREHALADÁS TÖRTÉNT AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKON.
AZ AMERIKAI SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL ELFOGADOTT HATÁROZATBAN BÍRÁLJA DONALD TRUMP ELNÖK DÖNTÉSÉT A SZÍRIAI ÉS AZ AFGANISZTÁNI CSAPATKIVONÁSRÓL.
FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE.
A NATO TÁMOGATJA A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS AMERIKAI FELLÉPÉST.
GEORGIÁBAN ÕRIZETBE VETTEK 16 EMBERT, POLITIKUSOKAT ÁBRÁZOLÓ INTIM FELVÉTELEK TERJESZTÉSE MIATT KÖZÖLTE A GEORGIAI BELÜGYMINISZTÉRIUM.
ÖSSZEOMLOTT EGY GYALOGHÍD EGY DÉL-AFRIKAI KÖZÉPISKOLÁBAN, LEGKEVESEBB HÁROM DIÁK MEGHALT.
GÁZOLÁS MIATT KÉSNEK A VONATOK A SZÉKESFEHÉRVÁR-VESZPRÉM-CELLDÖMÖLK-SZOMBATHELY VONALON.
MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT PÉNTEK DÉLUTÁN SZEGED KÖZELÉBEN, EZÉRT KÉSNEK A VONATOK A BUDAPEST-CEGLÉD-SZEGED VONALON.
SZÉNMONOXID-SZIVÁRGÁS TÖRTÉNT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, EGY FERTÕ UTCAI LAKÓÉPÜLETBEN, KETTEN MEGHALTAK.
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KECSKEMÉTI HATÁRÁBAN, AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT POLICE.HU.
ORFK: A KÖRÖZÉSI TOPLISTA KEDDI ELINDÍTÁSA ÓTA MEGHÁROMSZOROZÓDOTT A NAPI BEJELENTÉSEK SZÁMA, HÁROM EMBERT PEDIG EL IS FOGTAK.
AUTÓBUSZOKAT FOSZTOGATÓ BANDÁT LEPLEZTEK LE A TISZAFÜREDI NYOMOZÓK, A LOPÁSOKKAL OKOZOTT KÁR TÖBB MILLIÓ FORINT.
6 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN.
SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DROGGAL KERESKEDÕ CSOPORTOT SZÁMOLT FEL SZERDÁN A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA.
FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT.
OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.