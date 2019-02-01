2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Német dzsihadistát vontak ki a forgalomból Szíriában

MTI

2019. február 1., péntek 18:23

Őrizetbe vettek egy újabb német dzsihadistát a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban az Iszlám Állam terrorszervezet ellen küzdő kurd fegyveresek – közölte pénteken Musztafa Bali, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab ernyőszervezet egyik szóvivője.

Az illetékes a dpa német hírügynökségnek elmondta: a terrorista Martin L., aki Abu Zakaria al-Almani harci néven is ismert. A szóvivő hozzátette, hogy Martin L. megadta magát nekik.

A Die Zeit című német lap már 2007 decemberében cikkezett az iszlamistáról, aki más német társaihoz képest gyorsan felkapaszkodott a dzsihadisták rangsorában, s állítólag a terrorszervezet hírszerzésének is dolgozott. Úgy tudni, Martin L. Szász-Anhalt tartományból származik. A tartományi rendőrség szerint a férfi egy időben Szászországban is élt.

Az SDF a Washington vezette koalíció támogatásával az utóbbi hetekben újabb offenzívát indított az Iszlám Állam Kelet-Szíriában fennmaradt területei ellen. Az ernyőszervezet szerint a szélsőségesek ellen folytatott műveletekben elfogott több német iszlamistát tartanak őrizetben. Ugyanakkor sem Szíria, sem a szomszédos Irak nem rendelkezik kiadatási egyezménnyel Németországgal. A Szíria északi és keleti felében tevékenykedő SDF ráadásul nem elismert államhatalmi szerv, hanem a damaszkuszi vezetéstől független milícia szövetség.

A német belügyminisztérium információi szerint 2018-ig bezárólag 1050 feltételezett iszlamista indult el Németországból Szíriába, illetve Irakba.

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