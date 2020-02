Német államfő: 1945 és 1989 után sem tanultunk a történelemből

Holnap tartja huszonkettedik évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök. Az esemény vasárnap 15 órától a Hír TV-n élőben lesz követhető. A kormánynak szüksége van a magyar emberek véleményére és támogatására - erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videójában a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: az már most látszik, hogy a külföldről finanszírozott szervezetek és a magyar kormány álláspontja ellentétben áll egymással. Baranyi Krisztina polgármester a ferencvárosi képviselőtestület ülésén lehülyézte az éppen felszólaló fideszes Gyurákovics Andreát. Baranyi Krisztina azt mondta, bekapcsolva maradt a mikrofonja, és ezt a megjegyzést magában szerette volna tartani, bocsánatot azonban nem kért az érintettől. Egy kerületvezetőnek nem lehet így viselkednie egy testületi ülésen - így reagált a Fidesz-KDNP ferencvárosi képviselője Baranyi Krisztina kijelentésére. Gyurákovics Andrea elmondta: az ülésen az ellenzéki képviselők közül többen is elítélték Baranyi Krisztina kijelentését. Hozzátette: később a ferencvárosi polgármester nem kért tőle személyesen elnézést. Eldőlt, hogy nem tartja be ígéretét Karácsony Gergely főpolgármester - a Népszava által megszellőztetett költségvetési tervezet szerint mégsem jut minden nyugdíjasnak a kampányban beígért 20 ezer forintos fűtéstámogatásból. Zaklatás miatt több százezer forintos pénzbüntetésre ítélte a Betyársereg öt tagját, köztük Sneider Tamás, a Jobbik volt elnökének fiait az Egri Járásbíróság. - írja a Magyar Nemzet. A visszafejlődés költségvetését fogadta el a balliberális többségű hódmezővásárhelyi közgyűlés - állítja a vásárhelyi Fidesz-KDNP frakció tagja a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Cseri Tamás hangsúlyozta: a büdzsé főösszege néhány éve még mintegy húszmilliárd forint volt, míg most alig haladja meg a 15 milliárdot. Hajtóvadászat zajlik a portál ellen, letörölték a PestiSrácok.hu új YouTube csatornáját is - közölte a portál főszerkesztője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Huth Gergely hangsúlyozta: ezt a csatornát azt követően hozták létre, hogy a korább, mintegy 7 éve működő fiókjukat törölték, ezzel sok évnyi politikai vitát és egyéb tartalmat semmisítettek meg. A magyar gazdaság tartós és kiegyensúlyozott növekedése, továbbá az Európai Unión belüli kimagasló teljesítménye alapján a Standard & Poor's hazánk BBB hitelminősítési besorolásának kilátását stabilról pozitívra változtatta - közölte a Pénzügyminisztérium A Fitch hitelminősítő intézet eddigi értékelésének megerősítése mellett döntött. Hazánk gazdasága korábban soha nem látott ütemben fejlődik, erősödik. Az ellenzék számára így alig marad más terület a kormánypolitika támadására, mint az oktatás és az egészségügy szapulása – közölte a Professzorok Batthyány Köre. A magyar társadalom túlnyomó többsége támogatja a kormány család- és nemzetpolitikáját - jelentette ki Beneda Attila, az Emmi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára. Évente több mint 40 millió euró értékben exportál édesvízi halat Magyarország - írja a Magyar Hírlap. Mintegy 100-120 ezer migráns keresi a módját, hogy minél egyszerűbben továbbjusson Európában, újabb migránsmenet indulhat Bosznia-Hercegovinából - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A migráció szervezői minden módszert, technikát bevetnek a folyamatok irányítása érdekében - mondta Földi László, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója az M1-en. Az Európai Unió hitelessége múlik azon, hogy sikerül-e a jövőben a bővítési folyamatot felgyorsítani - mondta Áder János köztársasági elnök, miután Rómában hivatalos megbeszélést folytatott Sergio Matterella olasz államfővel. Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú és rövid lejáratú, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB/A-2" szintű besorolásának kilátását a Standard & Poor's. A Standard & Poor's szerint a magyar államadósság-besorolás kilátásának pozitívra javítása a magyar gazdaság erőteljes növekedési kilátásait tükrözi. Megerősítette változatlan stabil kilátással Magyarország befektetési ajánlású, „BBB" szintű államadós-besorolását pénteken a Fitch Ratings hitelminősítő. Nyomatékosan egységre szólította fel a transzatlanti katonai szövetség európai és észak-amerikai tagjait Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az új, 2021 után érvényes hétéves költségvetésre vonatkozó javaslatainak nyilvánosságra került részletei szerint egyebek mellett megkettőzné a migráció kezelésére és a határvédelemre szánt uniós pénzeket. Eredménytelennek nevezte az Oroszország ellen a Krím-félsziget megszállása miatt kivetett európai uniós szankciókat a francia elnök az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Egymilliárd dollárral is hajlandó támogatni a Három Tenger nevű kezdeményezést az Amerikai Egyesült Államok, hogy a közép- és kelet-európai európai uniós államok növelhessék energetikai függetlenségüket Oroszországtól -mondta az amerikai külügyminiszter. Hazugságokat terjeszt és lejárató kampányt folytat Kína ellen az Egyesült Államok kormánya - jelentette ki a kínai külügyminiszter az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Lőfegyveres támadás volt pénteken késő este egy berlini zenei esemény helyszíne előtt, egy ember meghalt, másik három megsebesült - közölték a hatóságok. Házkutatásokat tartottak öt németországi tartományban, és elfogtak 12 embert szélsőjobboldali terrorista szervezkedés gyanúja miatt. Oroszország és Fehéroroszország egyesítése mellett kardoskodott Vlagyimir Putyin orosz elnök a két ország gazdasági integrációjának kérdéseiről Szocsiban tartott tárgyalásokon - közölte Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Meghalt az első koronavírussal fertőzött ember Európában. A 80 éves kínai turista egy párizsi kórházban, tüdőgyulladásban hunyt el - jelentette be Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter. Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget az afrikai kontinensen. A Covid-19 járványt okozó koronavírus kiindulóponjának számító kínai Hupej tartományban tovább szedi áldozatait a járvány, de a tartományon kívül ismét csökkent a további megbetegedések száma - közölte Pekingben a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Kilenc ideiglenes kórházat nyitottak meg csaknem hétezer beteg számára az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban - jelentette be a nemzeti egészségügyi bizottság elnökhelyettese. Tálib lázadók helyett kilenc civil halálát okozta egy amerikai dróntámadás a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban - közölték helyi tisztségviselők. Legalább 21 ember életét vesztette Mali központi részén, a forrongó Mopti régió egyik falva ellen végrehajtott támadásban. Legalább tizenöt gyerek életét vesztette, és sokan megsérültek Haitin egy árvaházban kitört tűzben. Újabb vihar éri el a hét végén Nagy-Britanniát, a Dennis névre keresztelt természeti csapás szakemberek szerint súlyosabb károkat okozhat, mint a múlt hét végi Ciara nevű vihar. Felmentette az emberölés vádja alól és szabadlábra helyezte a Prisztás József megölésével vádolt Hatvani Istvánt a perújítási tárgyalásban a Fővárosi Törvényszék. A felbujtás miatt elítélt Portik Tamás és a bűnsegédlet miatt elítélt Fazekas Ferenc esetében elutasították a perújítást. Halálos baleset történt Hódmezővásárhely és Szikáncs között, egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Női kézilabda NB I: Kisvárda - Siófok 20:32; Mosonmagyaróvár - Békéscsaba 29:28; Dunaújváros - FTC 24:30 Férfi kézilabda Magyar Kupa, negyeddöntő: Balatonfüredi KSE - Mezőkövesdi KC 38:24