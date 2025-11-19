Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó

Megosztás itt:

A korrupcióellenes hivatal, a NABU nyomozói több ezer órányi ilyen felvételt készítettek a 15 hónapos vizsgálat alatt. A beszélgetések között több olyan is van, amelyen Ali Babaként hivatkoznak valakire a korrupciós hálózat tagjai.

Egy ukrán ellenzéki képviselő szerint Ali Baba nem más, mint Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője,

ő az egyik legnagyobb hatalmú politikus Ukrajnában.

A felvételekből állítólag egyértelműen kiderül, hogy Jermak tudott a háborús maffiáról és rendszeresen egyeztetett a maffiahálózat vezetőjével. A lehallgatások azt is bizonyítják, hogy Jermak a nyáron személyesen utasított rendőröket arra: akadályozzák meg a háborús maffia elleni nyomozást.

Jermak lemondatását már nem csak az ellenzék követeli. Zelenszkij saját pártjának egy képviselője, Fegyir Venyiszlavszkij azt nyilatkozta: az egész frakció véleménye szerint mennie kell az Elnöki Hivatal vezetőjének.

Az ukrán sajtó közben azt írja, hogy állami tulajdonú bank is részt vehetett a háborús maffia működésében.

Fotó: Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője