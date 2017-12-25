2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Nem voltak összecsapások szenteste

Hír TV

2017. december 25., hétfő 11:34, frissítve: hétfő 11:44

Idén viszonylag szerényen zajlott az éjféli mise Betlehemben. Szenteste napján nem voltak összecsapások a palesztinok és az izraeli biztonságiak között, de az elmúlt hetek zavargásai nyomán kevesebb Izraelben és Ciszjordánia más részein élő keresztény indult útnak, hogy Jézus születésének hagyomány szerinti helyén ünnepelje a karácsonyt. Máskor többezres tömeg gyűlik a Születés temploma melletti Jászol térre, de a hideg, esős idő miatt ezúttal csak néhány tucat hívő volt a téren, sokan a templomban és egyéb közeli épületekben kerestek menedéket.

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