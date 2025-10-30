Keresés

2025. 10. 30. Csütörtök
Külföld

Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója

2025. október 30., csütörtök 17:13 | MTI
Támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit Friedrich Merz német kancellár csütörtökön Ankarában tett látogatása során, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét.

Az EU-csatlakozás feltételeit rögzítő, úgynevezett koppenhágai kritériumokat felemlítve Merz kijelentette, hogy

"Törökországban olyan döntések születtek, amelyek még nem felelnek meg a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ahogyan azokat mi, európaiak értelmezzük".

Mint mondta, erről a felek párbeszédet folytatnak.

"Személyesen, de a német kormány is az Európai Unió szoros partnereként tekint Törökországra. Szeretnénk folytatni útja kiegyengetését az EU-ba" - fogalmazott a kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Merz különösen a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta, ideértve a logisztikai ágazatot is. "Németekként, illetve európaiakként ki kell építenünk stratégiai partnerségeinket. És ebben nem kerülhetünk meg egy jó és elmélyített partnerséget Törökországgal" - hangoztatta.

"Használjuk ki jobban kapcsolataink hatalmas potenciálját az elkövetkezendő hónapokban és években" - fűzte hozzá.

A sajtótájékoztatón Merz és Erdogan szóváltásba keveredett a gázai övezeti fegyveres konfliktus miatt.

"Izrael élt az önvédelemhez való jogával és csak egyetlen döntésre lett volna szükség, hogy a számtalan felesleges áldozatot elkerülhessék. A Hamásznak (az övezetet ellenőrző palesztin iszlamista szervezetnek) a túszokat korábban kellett volna szabadon engednie és letennie a fegyvereket. Akkor ez a háború azonnal véget ért volna" - mondta Merz.

Erdogan kijelentette, hogy nem tud egyetérteni Merzcel. Azt mondta, hogy a Hamásznak nincsenek atomfegyverei, sem bombái, Izraelnek viszont vannak, ráadásul újfent bombázta Gázát a tűzszünet dacára is. Hozzátette: "nem egyszerűen csak támadják Gázát, hanem mindig is azon mesterkedtek, hogy Gázát kiéheztetéssel és népirtással az akaratuk alá hajtsák, és ez még mindig tart".

Merz beszélt arról is, hogy a török államfővel folytatott megbeszélésein kifejezte aggodalmát a török igazságszolgáltatás függetlensége miatt, és

a jogállamisági elvek betartására sürgette Ankarát,

tekintettel a kormánykritikus ellenzéki politikusokra nehezedő nyomásra. Mint mondta, e kérdésben is párbeszéd folyik a felek között.

A hivatalából felmentett isztambuli főpolgármester és népszerű ellenzéki politikus, Ekrem Imamoglu őrizetbe vételére vonatkozó kérdésre felelve a török elnök védelmébe vette a bíróság intézkedéseit: "Függetlenül attól, hogy ki milyen tisztséget tölt be, amint valaki lábbal tiporja a törvényt, egy jogállamban az igazságszolgáltatási hatóságoknak meg kell tenniük, ami szükséges".

fotó: Friedrich Merz német kancellár (b) és Recep Tayyip Erdogan török elnök sajtóértekezletet tart az ankarai elnöki palotában 2025. október 30-án. MTI/EPA/Necati Savas

 Will the War End Soon? – Prospects for Peace in Europe címmel szervezett panelbeszélgetést a Magyar Külügyi Intézet és a Danube Institute. A rendezvényen nemzetközileg elismert biztonságpolitikai és külpolitikai szakértők vitatták meg az orosz–ukrán háború lehetséges kimeneteleit, a béke feltételeit, és Európa biztonsági jövőjét.

