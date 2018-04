Nem volt elég a magyar ellenszavazat

Három neonikotionid alapú növényvédőszert is tiltólistára helyezett a héten az Európai Bizottság - vagyis a gazdák többet nem kezelhetik terményeiket ezekkel az adalékokkal. A tiltásra a beporzást végző rovarok védelme érdekében van szükség - a kutatások szerint ugyanis a méhek mintegy negyede elpusztult az ilyen alapú vegyszerekkel kezelt földeken. A szakértő szerint a vegyszerek akár az emberre is közvetlen veszélyt is jelenthetnek.

Az a baj ezekkel a szerekkel, hogy egészen kis mennyiségben is belekerülnek a növénybe, felszívódnak, megjelennek a pollenben a nektárban, a hajnali cseppecskékben, tehát kikerülhetetlenek egyszerűen - mondta Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője.

Az Európai Unió épp ezért már 2013-ban elkezdte kiszorítani az ilyen típusú vegyszereket, azonban némely ország kivételezést kért, és kapott is - köztük volt Magyarország.

Sajnos az elmúlt években Magyarország, Románia és többiek is folyamatosan vészhelyzeti eseti engedélyt kért rá, ami szerintünk teljesen indokolatlan, pedig a tilalom első pár éviben hazánkban is rekordtermések születtek, magyarán szólva nem igazolódott be az iparnak az a fenyegetése, hogy ezek nélkül a szerek nélkül tönkremenne a magyar mezőgazdaság - folytatta Simon Gergely.

Az új szer még nincs kikutatva, én azt gondolom, hogy ez egy pótcselekvése az EU-nak - a Hír TV által megszólaltatott méhész attól tart, hogy a tiltás ellenére továbbra is a vegyszeres növényvédelem lesz a legelterjedtebb az EU-ban. Szerinte a teljes vegyszermentesség lenne a megoldás.

Kísérletek bizonyították, hogy ha a körtén például, mint ami itt körülöttünk van, nem alkalmazunk növényvédő szert, csak méheket, akkor sokkal aktívabb lesz a beporzás, sokkal több terméskezdemény lesz és abból a veszteség, gyakorlatilag egy eredményesebb mezőgazdaságot jelenthet. Persze ennek ára is van: kicsit drágább a termék - mondta el Körmendy-Rácz János, a Magyar Apiterápiás Társaság elnöke.

Hozzátette: az egész ágazatnak jót tenne, ha a biotermelés irányába fordulna, a rovarok megvédésén túl ugyanis még több embert is lehetne foglalkoztatni a mezőgazdaságban a vegyszermentes termeléssel.