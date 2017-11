Nem tűri meg a párt Macron támogatóit

Szándékos gázolás és lövöldözés történt Manhattanben. A The New York Times beszámolója egyelőre hat halálos áldozatot említ több sérült mellett. Szemtanúk szerint egy fehér platós kisteherautóból először lövéseket adtak le, majd a gépjármű egy iskolabusszal ütközött, ezután egy bicikliútra hajtott, ahol több embert is elütött. A New York-i rendőrség azt írta a Twitter-csatornáján, hogy egy embert őrizetbe vettek, több elkövetőt egyelőre nem keresnek. Vizsgálják, hogy terrortámadásról van-e szó.

A legnagyobb francia ellenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak vezetősége hivatalosan is kizárta soraiból azokat, akik támogatják a kormányt – írja a Le Figaro. A kizárás az Emmanuel Macron államfőt támogató öt országosan ismert jobboldali politikust érinti, a miniszterelnök mellett többek között Gérald Darmanin költségvetési minisztert. A Köztársaságiak frakciójában százan foglalnak helyet, a kormányt támogató jobboldali Konstruktívok csoport 34 képviselővel rendelkezik. A kizárást azzal indokolta a Köztársaságiak vezetősége, hogy a kormánytöbbséghez a politikusok egyénileg csatlakoztak, a nemzetgyűlési választáson a jobboldal jelöltjeivel szemben az államfő pártjának jelöltjeit támogatták.

Kiterjesztették az általuk elfoglalt területeket és befolyásukat az elmúlt fél év alatt Afganisztánban a kabuli kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok. Az amerikai szenátus afganisztáni újjáépítést felügyelő bizottságának jelentéséről a Reuters számolt be. A dokumentumban közölt adatokból kitűnik, hogy augusztusig a 407 afganisztáni körzet 13 százaléka volt a radikális iszlamista mozgalom közvetlen ellenőrzése vagy befolyása alatt, februárban ez a mutató még csak 11 százalék volt. Ugyanakkor összességében a tálibok uralta térségeket is beleszámítva a közép-ázsiai ország körzeteinek mintegy 43 százalékában folynak harcok az ellenőrzésért. Ez az arány 3 százalékponttal növekedett az elmúlt hat hónapban. Az adatok az egyre romló biztonsági helyzetet mutatják a konfliktus dúlta országban, ahol az Egyesült Államok több ezer katonával van jelen.