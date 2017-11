Nem tudnak kiegyezni Merkellel

A tegnapi tárgyalásokon a migráció volt a téma, de még mindig hatalmas különbség van Angela Merkel pártszövetsége és a Zöldek álláspontja között.

Az, ami ma, úgy tűnik, hogy a legfontosabb téma volt, az elsősorban a menekültpolitika és a családegyesítés kérdése volt, és ebben elsősorban a CSU és a Zöldek azok, akik nem tudnak zöld ágra vergődni, hogy így fogalmazzak, ugyanis a Zöldek azon az állásponton vannak, hogy nincs szükség létszámplafonra. Nagyon fontosnak tartanák azt is, hogy a családegyesítés azokra a menekültekre, menedékkérőkre is vonatkozzon – csak úgynevezett korlátozott menekültstátuszt kaptak itt Németországban –, akik nem korlátlan időre kapták meg a menekültstátuszukat Németországban. Még a CSU tart ettől, továbbra is létszámplafont szeretne, mondjuk, most már nem a létszámplafon szót használják, hanem az úgynevezett irányszámot, ami számukra egy kétszázezres irányszámot jelentene, és attól tartanak, hogy ha a családegyesítés intézményét bevezetné az új kormány, akkor több mint hatszázezren érkeznének Németországba. Ezek persze mind csak becslések és találgatások – számolt be Diseri Dóra, a Hír TV berlini tudósítója.

