2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Nem tetszik a Roszatomnak, hogy kizárták

Hír TV

2018. január 2., kedd 07:25, frissítve: kedd 08:29

Kifogást nyújtott be az egyik orosz gyártó, a Roszatom fellebbviteli bizottságánál, amiért műszaki okokra hivatkozva kizárták a Paks II. egyik legnagyobb tenderéből – írja a Magyra Nemzet a Roszatom közbeszerzési oldalára hivatkozva.

Az áramfejlesztő turbinára pályázó szentpétervári cég szilveszter előtt két nappal nyújtotta be panaszát, amit január közepéig kell elbírálni. A Roszatom az amerikai hátterű GE Hungary Kft. nettó 794 millió eurós ajánlatát fogadta el, miután kizárta az orosz versenytársat.

A Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy a Roszatom szeptember óta 7-szer halasztotta el a döntést arról, melyik cég szállíthatja az új blokkok egyik legfontosabb berendezését, az áramfejlesztő turbinákat.

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kifogásRoszatomPaks II

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