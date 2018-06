Nem sikerült meggyőzni Trumpot, maradnak a vámok

JOBBIK: A FIDESZ A HATALMÁNAK MEGERÕSÍTÉSÉRE, ALAPVETÕ JOGOKAT SÉRTVE VONNÁ ÖSSZE AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS AZ EP VÁLASZTÁSOKAT. FELFÜGGESZTETTE TARLÓS ISTVÁN A THÖKÖLY ÚTI FÁK KIVÁGÁSÁHOZ ADOTT ENGEDÉLYT. PETÍCIÓT INDÍT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ NAGY IMRE SZOBRÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA ELLEN. MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG: MUSZÁJ A BÉREMELÉS ÜTEMÉT TARTANI, MERT A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KÖZÖTT MAGYARORSZÁG MÁR SEREGHAJTÓ CÉLPONT. CSAKNEM NEGYEDMILLIÓ MAGYAR ÉLHET NAGY-BRITANNIÁBAN - SZÁZEZERREL IS TÖBB, MINT AMENNYI A HIVATALOS STATISZTIKÁKBAN SZEREPEL. VARGA MIHÁLY: A KÖVETKEZÕ EGY-MÁSFÉL ÉVBEN IS 4 SZÁZALÉK KÖRÜLI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ. VARGA: A CIKLUS VÉGÉRE 60 SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG MAGYAR HÍRLAP. TÁLLAI ANDRÁS: TÖBB FIATAL JÖN VISSZA MAGYARORSZÁGRA, MINT AHÁNY KÜLFÖLDRE MEGY. BUDAPESTEN RAZZIÁZIK A NAV HÉTFÕN: A KERESKEDÕKET, A VENDÉGLÁTÓSOKAT ÉS TAXISOKAT ELLENÕRZIK MAGYAR IDÕK. FELÜLVIZSGÁLJA A KORMÁNY A KORÁBBAN TERVEZETT AUTÓPÁLYA-BERUHÁZÁSOKAT. FRANCIA LAP: „NEHÉZ” TAGNAK GONDOLJA ORBÁN VIKTORT AZ EURÓPAI NÉPPÁRT, DE TAKTIKAI OKOKBÓL MÉGSEM ZÁRNÁK KI A FIDESZT. NATO-FÕTITKÁR: A KATONAI SZÖVETSÉG MEGHOSSZABBÍTJA AZ AFGÁN BIZTONSÁGI ERÕK FINANSZÍROZÁSÁT. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: SZÁMOLNI KELL AZZAL, HOGY TELJES ÖSSZEOMLÁS KÖVETKEZIK MAJD A BREXIT UTÁN NÉPSZAVA. A TÖRÖK ELNÖKI HIVATAL TILTAKOZIK AZ AUSZTRIAI MECSETBEZÁRÁSOK ÉS AZ IMÁMOK KIUTASÍTÁSA MIATT. DONALD TRUMP SZERINT OROSZORSZÁGNAK IS RÉSZT KELLENE VENNIE A KANADAI G7-ES CSÚCSON. A G7-CSOPORT EURÓPAI TAGJAI MEGEGYEZTEK, HOGY NEM VESZIK VISSZA OROSZORSZÁGOT A TÁRSULÁSBA. FRANCIA ELNÖK: ENYHÜLHET AZ AMERIKAI ACÉLIPARI BÜNTETÕVÁMOK MIATT KIALAKULT HELYZET. ELRENDELTÉK SALVADORBAN A VOLT ELNÖK LETARTÓZTATÁSÁT SIKKASZTÁS ÉS PÉNZMOSÁS GYANÚJA MIATT. DONALD TRUMP SZABADKERESKEDELMI ÖVEZET LÉTESÍTÉSÉT JAVASOLJA A G7-EKNEK. PUTYIN: MOSZKVA JAVÍTANÁ A KAPCSOLATOT WASHINGTONNAL, DE AZ AMERIKAIAK TÉRFÉLEN PATTOG A LABDA. A FOGVA TARTOTTAK KÖLCSÖNÖS SZABADON ENGEDÉSÉT SZORGALMAZTA PUTYIN ÉS POROSENKO. OROSZ SZAUNÁT AJÁNDÉKOZOTT VLAGYIMIR PUTYIN A KÍNAI ELNÖKNEK. BUGÁR BÉLÁT, A MOST-HÍD ELNÖKÉT INDÍTJA ÁLLAMFÕJELÖLTKÉNT A SZLOVÁK-MAGYAR VEGYES PÁRT. SZÍVROHAMBAN MEGHALT A KOSZOVÓI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ELNÖKE, FADIL VOKRRI. A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 2-1-ES VERESÉGET SZENVEDETT A VILÁGBAJNOKI RÉSZTVEVÕ AUSZTRÁL CSAPATTÓL A GROUPAMA ARÉNÁBAN. ÉLETÉT VESZTETTE EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT A 85-ÖS FÕÚTON DÖR TÉRSÉGÉBEN. 71 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT GERSTL PÉTER, AZ OSTERMANN FORMA 1 KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA, A HUNGARORING SPORT ZRT. ALELNÖKE. EGY 40 MÉTERES FA ZUHANT EGY HALADÓ AUTÓRA DOMBÓVÁRON, AZ AUTÓBAN ÜLÕ ÖT EMBER KÖZÜL NÉGYEN MEGHALTAK. BEFOGTÁK ÉS ELKÁBÍTOTTÁK A KÓBORLÓ MEDVÉT A CSONGRÁD MEGYEI SÁNDORFALVÁN. KÉT, A KERÉKPÁRJÁT TOLÓ GYALOGOST ÜTÖTT EL EGY AUTÓS DEBRECENBEN, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. LUXUSAUTÓJÁBÓL RÁNGATTÁK KI A RENDÕRÖK AZ EGYIK ZUGLÓI DEALERT, AKINEK A LAKÁSÁN KOKAINT, MARIHUÁNÁT ÉS TABLETTÁKAT TALÁLTAK.