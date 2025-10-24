Nem sikerült megállapodniuk a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról + videó
2025. október 24., péntek 13:30
| Hír TV
A kockázatos pénzügyi tervet még a belga miniszterelnök sem támogatja. Orbán Viktor leszögezte: más Unión kívüli ország bizalma is megrendül, ha politikai parancsra, hozzányúlnak a befagyasztott vagyonelemekhez.
