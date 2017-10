Nem politikai menedékjogért ment Brüsszelbe a leváltott katalán elnök

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - VESZÉLYESEK LEHETNEK A MÉCSESEK ÉS A TÖKLÁMPÁSOK. VENDÉG: HAJDU MÁRTON SZÓVIVÕ, KATASZTRÓFAVÉDELEM. 6.40 - HAJLÉKTALANELLÁTÁS A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATNÁL. VENDÉG: ABA CSABA INTÉZMÉNYVEZETÕ, FESZTY ÁRPÁD ÚTI HAJLÉKTALANELLÁTÓ. 7.40 - MINDENSZENTEK PÉCSETT ÉS SZEGEDEN. KAPCSOLJUK TUDÓSÍTÓINKAT. 8.30 - A PERONON: BEER MIKLÓS VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK. MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. 2,5 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. A MORATÓRIUM NOVEMBER 15-TÕL ÁPRILIS 30-IG TART ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLY. ÁLLAMKINCSTÁR: EDDIG 97 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSI ELÕLEGET FIZETTEK KI A GAZDÁLKODÓKNAK. AZ ÕSTERMELÕK ÉS AZ ÁFAFIZETÉSRE KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLYEK HELYETT IS A NAV KÉSZÍTI AZ ADÓBEVALLÁST 2018-TÓL. MABISZ: 300 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KÁRT OKOZOTT A VASÁRNAPI VIHAR. NOVEMBER VÉGÉIG KELL DÖNTENIE AZ NNI-NEK, HOGY ELRENDELI-E A NYOMOZÁST A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM FELJELENTÉSE ALAPJÁN. LESZAVAZTA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE, NEM LESZ PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIRÕL. A JOBBIK VÁLASZKÉNT BEJELENTETTE: "CSONKA BIZOTTSÁGOT" HOZ LÉTRE A KAMPÁNYKÖLTÉSEK VIZSGÁLATÁRA. AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK. FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT. A DK ALÁÍRÁSGYÛJTÉSBE KEZD, HOGY NE SZAVAZHASSON, AKI SOHA NEM ÉLT MAGYARORSZÁGON. MOLNÁR CSABA: A KAMPÁNY NEM A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGVONÁSÁRA IRÁNYUL, KIZÁRÓLAG A SZAVAZATI JOGRA KONCENTRÁL. FIDESZ: GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, DE A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT. EGYÜTT: ORVOSI IGAZOLÁSSAL MENTETTE KI MAGÁT A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ALÓL SIMONKA GYÖRGY, PIHENÉS HELYETT AZONBAN TÖBB PROGRAMON IS RÉSZT VETT. NOVEMBERTÕL TOVÁBB EMELKEDNEK A BÉREK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JELENTETTE BE BALOG ZOLTÁN. IDÉN IS KIFIZETI A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁT A KORMÁNY, 56 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL A KABINET A CÉLRA - VILÁGGAZDASÁG. A TOLERANCIA "EURÓPA LELKE" - HANGSÚLYOZTA ANGELA MERKEL WITTENBERGBEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN. FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK. CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE: NEM MENEDÉKKÉRÉS MIATT UTAZOTT BRÜSSZELBE, HANEM MERT AZ „EURÓPA FÕVÁROSA”. PUIGDEMONT KIJELENTETTE, HOGY VISSZATÉR KATALÓNIÁBA, HA GARANTÁLJÁK AZ "IGAZSÁGOS BÁNÁSMÓDOT". PUIGDEMONT BRÜSSZELBEN: SÚLYOS A DEMOKRATIKUS DEFICIT SPANYOLORSZÁGBAN. NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. TÖBB MINT EGY TONNA KOKAINT FOGLALT LE A PORTUGÁL RENDÕRSÉG EGY KONTÉNERHAJÓN AZ ATLANTI-ÓCEÁNON. 9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN. TÖBB SZÁZAN MEGHALHATTAK EGY ALAGÚT BEOMLÁSAKOR AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN JELENTETTE A JAPÁN ASZAHI TELEVÍZIÓ. LEGKEVESEBB 20 EMBER MEGHALT A BOKO HARAM TÁMADÁSÁBAN NIGÉRIA ÉS KAMERUN TERÜLETÉN. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT KABUL BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. OROSZ TENGERALATTJÁRÓ MÉRT CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLLÁSAIRA DEIR EZ-ZÓRNÁL. RÁLÕTTEK KIJEV MELLETT EGY PUTYIN ELLENI MERÉNYLETTEL VÁDOLT FÉRFI AUTÓJÁRA, A FELESÉGE MEGHALT. ÕRIZETBE VETTÉK AZ UKRÁN BELÜGYMINISZTER FIÁT A KORRUPCIÓELLENES IRODA MUNKATÁRSAI. ALÁÍRTA A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT VÉGÉT JELENTÕ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNYT EMMANUEL MACRON. EMMANUEL MACRON STRASBOURGBAN: AZ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉS AZ EMBERI JOGOKAT IS VÉDI. TALLIN: ÉSZTORSZÁG NEM TUDJA TELJESÍTENI ÉV VÉGÉIG AZ ELÕÍRT UNIÓS BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁT. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY NÕT A 4814-ES ÚTON DEBRECENNÉL. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 306-OS ÚTON ARNÓT KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XIV. KERÜLETBEN, AZ EGYIK AUTÓ TÖBB GYALOGOST IS ELSODORT, LEGKEVESEBB NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. HÚSZ ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A DUNAFÖLDVÁRI IDÕS EMBER MEGÖLÉSÉVEL VÁDOLT FÉRFIT. JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 31 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA VERT ZALAEGERSZEGI OTTHONÁBAN EGY ALVÓ IDÕS ASSZONYT. ELÍTÉLTEK ÖT EMBERT ELSÕ FOKON A 2006-OS TISZAI ÁRVÍZ UTÁNI FERTÕTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁS MIATT. ELÕZETESBE KERÜLT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ 18 ÉVES NÕ, AKI SÚLYOSAN BÁNTALMAZTA 15 HÓNAPOS KISLÁNYÁT MEDGYESEGYHÁZÁN.