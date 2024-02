Nem örül Ukrajna - meglepő bejelentést tett Von der Leyen

Megosztás itt:

Hideg zuhanyként érte Brüsszelt Ursula von der Leyen közleménye. Az Európai Bizottság elnöke ugyanis arról beszélt, még mindig dolgoznak azon a tárgyalási kereten, amely meghatározza az Ukrajna és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások iránymutatásait, valamint alapelveit – számolt be csütörtökön a Politico brüsszeli hírportál.

Von der Leyennek heteken belül elő kellett volna terjesztenie a javaslatokat, ám meglátása szerint aligha fog előrelépés történni a júniusi európai parlamenti választások előtt Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban.

A Politico értesülései szerint a bejelentés nemcsak az európai diplomatákat és tisztviselőket, de még az ukrán kormányt is meglepte, ugyanis Brüsszelben és Kijevben is abban bíztak, csupán pár hét maradt hátra. Az uniós szabályok értelmében, miután a tárgyalási keret elkészült, azt még el kell küldeni a tagállamoknak, amelyek megvitatják, majd egyesével döntenek a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről. Ukrán és brüsszeli tisztviselők továbbra is abban bíznak, a háborúban álló ország minél hamarabb csatlakozhat a tömbhöz, mások azonban attól tartanak, a magyar soros elnökség idejére tolódik a tárgyalási keret megvitatása.

