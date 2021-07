Nem okozott problémát a Dunán levonuló árhullám

Egy nagy nemzetközi lobbihálózat nyomásgyakorlása áll a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni támadás mögött - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter így fogalmazott: „ innentől kezdve világossá vált, hogy az LMBTQ-aktivisták nem mehetnek be az iskolákba, óvodákba és nem beszélhetik tele kényük-kedvük szerint a magyar gyerekek fejét”. Magyarország előrébb jár a demokrácia útján, mint Ausztria vagy Németország - jelentette ki Ausztria legfontosabb politikai bloggere. Andreas Unterberger a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta: a vele született igazságérzet miatt állt ki Magyarország mellett, amelynek kormánya okosan cselekszik, mégis folyton támadják. Jelentősen rontja a baloldali összefogás esélyeit a Cseh Katalin körül kirobbant botrány és a Momentumon belül is nagymértékben felerősödhetnek a párton belüli feszültségek - írja a Magyar Nemzet. A koronavírus-fertőzöttek száma 193,6 millió, az áldozatoké 4,15 millió világszerte. Montenegró ismét korlátozásokat vezet be, bezárnak az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók augusztus 2-ig a kedvezőtlen járványhelyzet miatt. Három hét alatt csaknem megháromszorozódott a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma Törökországban. Ezrek tüntettek szombaton Új-Dél-Walesben a koronavírus-járvány miatti lezárások ellen, aminek végeredményeként még tovább tarthat majd a lezárás, mert a demonstráció miatt tovább emelkedhet a fertőzések száma. Négy hónapos csúcsra emelkedett a koronavírustól újonnan fertőzöttek napi száma szombatra Izraelben. Lesodródott az autópályáról, majd felborult egy busz hajnalban Horvátországban, a balesetben tíz ember meghalt és legalább harmincan megsérültek Újabb áradások nehezítik a helyzetet Belgiumban a szombati heves esőzések nyomán. Több mint ezer hektárnyi erdő és szántőföld égett le Spanyolországban, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. Ezreket evakuáltak a Fülöp-szigeteki hatóságok az áradások miatt az ország fővárosának, Manilának az agglomerációjából. Tizennégyen meghaltak egy raktártűzben szombaton Kína északkeleti részén, 26-an pedig égési sérüléseket szenvedtek. A közeledő In-Fa (Tűzijáték) tájfun miatt töröltek minden sanghaji repülőjáratot a kínai hatóságok, a nagyvárosban és környékén részben leállt a metróközlekedés is, és bezártak a boltok. A SpaceX hordozórakétáját választotta a NASA a Jupiter Europa holdját kutató missziójához. Levonulóban van az az árhullám a Dunán, amit a nyugat-európai özönvízszerű esőzések okoztak – mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: az elmúlt hetekben végig a kijelölt ártereken maradt a vízállás, így az semmilyen problémát nem okozott Magyarország területén, újabb árhullámra pedig egyelőre nem kell számítani. Baleset miatt torlódik az M7-es forgalma Székesfehérvárnál a főváros felé. A 3-as metróvonalon a rekonstrukciós munkálatok miatt augusztus 22-ig Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között metrópótló autóbuszok járnak és több utcában változik a forgalmi rend a pótlás idején- közölte a BKV Zrt. Szilágyi Áron megnyerte a férfi kardozók egyéni versenyét a tokiói olimpián, immár a harmadik egymást követő olimpián szerzett aranyérmet. Döntős a párbajtőröző Siklósi Gergely. Kondricz Kata és Pásztor Flóra is kiesett a 32 között a női tőrözők egyéni versenyében a tokiói olimpián. A magyarok közül utolsóként, a 16 között Kreiss Fanni is búcsúzott a női tőrözők egyéni versenyétől azi olimpián. Major Veronika a 34. helyen zárt a női légpisztolyosok versenyében. Péni István az ötödik helyen végzett a férfi légpuskások versenyében vasárnap a tokiói olimpián. Pupp Réka ötödik lett a cselgáncsozók 52 kilogrammos súlycsoportjában. Fucsovics Márton vállsérülés miatt visszalépett a tokiói olimpia tenisztornájától. Negyeddöntős futamában második lett, ezzel elődöntőbe jutott egypárevezésben Pétervári-Molnár Bendegúz a tokiói olimpián. Németh Nándor bejutott az elődöntőbe 200 méter gyorson az olimpia úszóversenyén, Kozma Dominik 28. helyen fejezte be a versenyt. Verrasztó Dávid negyedik lett 400 méter vegyesúszásban. Bejutott a döntőbe a 4x100 méteres magyar férfi gyorsváltó az olimpia úszóversenyén. A címvédő Hosszú Katinka az ötödik, Mihályvári-Farkas Viktória pedig a hatodik helyen végzett női 400 méter vegyesúszásban az olimpián. Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott 10-9-re kikapott Görögországtól első csoportmérkőzésén a tokiói olimpián.